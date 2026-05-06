Дональд Трамп объявил о приостановке операции по помощи судам в Ормузском проливе

Дата загрузки: 2026-05-06
Президент США Дональд Трамп объявил, что приостановит операцию по оказанию помощи судам по проходу через Ормузский пролив.
По его словам, решение основано на прогрессе в достижении всеобъемлющего соглашения с Ираном.
Трамп написал в соцсети: «Мы договорились, что, хотя блокада останется в полной силе, проект «Свобода» будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, можно ли подписать соглашение».
Тегеран заявлений по этому поводу не делал.
Трамп объявил о своём решении через несколько часов после того, как госсекретарь Марко Рубио проинформировал журналистов об усилиях по сопровождению танкеров в проливе. Так, он сообщил, что американские военные уничтожили несколько иранских малых судов, крылатых ракет и беспилотников. Рубио подчеркнул, что Тегерану не позволят контролировать морское движение.
[Марко Рубио, госсекретарь США]:
«Это не наступательная операция, а оборонительная. Мы не будем стрелять, если только в нас не выстрелят первыми. Мы не нападаем на них. Но если они нападают на нас, значит, они нападают на корабль. На это нужно ответить».
Ключевая цель кампании Трампа против Ирана – остановить разработку Тегераном ядерного оружия. Иран до сих пор не сдал более 400 килограммов высокообогащённого урана.
Между тем, Трамп говорит, что иранские вооружённые силы оказались неэффективными, и что Тегеран хочет мира, несмотря на публичные угрозы.
