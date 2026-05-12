Коровьи бои собрали тысячи зрителей в швейцарском кантоне Вале

В швейцарском кантоне Вале прошёл ежегодный турнир «Бои королев». Здесь главные участницы – коровы бойцовской породы херенс. Они сталкиваются лбами, чтобы выяснить, кто главнее. Поединки могут длиться до 40 минут.

Турнир проводят с 20-х годов прошлого века. Финал традиционно устраивают в Арозе. Сюда приезжают десятки тысяч зрителей.

[Жюльен Питте, заводчик]:

«Когда они сражаются на арене, мы тоже сражаемся вместе с ними. Мне кажется, после боя мы устаём не меньше коров, а может даже больше. Им спокойно в их мире, а вот мы нервничаем».

Многие участники совмещают уход за животными с основной работой или учёбой. Подготовка к турниру занимает несколько часов каждый день.

[Луиз Франньер, заводчица]:

«Я студентка, а люди, с которыми я пасу коров, работают полный день. С ними мы с четырёх до шести утра и с шести до восьми вечера. Дни выходят очень длинные, поэтому такие соревнования вдохновляют».

Для части заводчиков участие в турнире – семейная традиция, которая передаётся из поколения в поколение.

[Моранн Этьен, заводчица]:

«Для меня это наследие, которое досталось от бабушки. Быть рядом с ними каждый день – это прекрасно. Эти коровы очень хорошо чувствуют наши эмоции и помогают нам в повседневной жизни».

Несмотря на жёсткие схватки, заводчики внимательно следят за животными и при необходимости быстро разнимают соперниц на арене.

