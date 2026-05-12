В Индии дефицит диетической колы привёл к появлению арт-тренда

В Индии из-за дефицита алюминиевых банок и задержек в поставках стало сложно купить диетическую колу. Перебои связаны с перекрытием Ормузского пролива.

И поскольку напиток продаётся в Индии только в жестяных банках, он почти исчез с полок магазинов.

На фоне дефицита в стране распространились мемы о скупке банок и коллекционировании напитка. Одновременно некоторые выставочные центры и магазины начали проводить арт-мероприятия, где банки диетической колы украшают стразами, используют для картин и дизайна одежды.

[Ридхи Джайн, основательница арт-кафе и арт-студии]:

«Сейчас вокруг диетической колы начался небольшой ажиотаж. Молодёжь действительно любит диетическую колу и пьёт её. И теперь из-за дефицита алюминиевых банок люди пытаются представить её как арт-объект, как сувенир и материал для творчества».

[Анчал Тивари, сотрудница магазина]:

«Мы именно так реагируем на дефицит диетической колы. Люди здесь украшают банки стразами. Некоторые делают винтажные картины в стиле поп-арт. Ещё у нас есть футболки с изображением диетической колы, которые украшают стразами или рисунками».

Среди участников таких мероприятий – инфлюенсеры и любители напитка. Изображениями своих творений они делятся в соцсетях.

[Мехак Пурсвани, инфлюенсер и любительница диетической колы]:

«Мне нравится вкус. Если добавить лёд и лимон, диетическая кола становится вкуснее любого напитка. Даже лучше, чем алкоголь».

Спрос на продукцию Coca-Cola и Pepsi в Индии остаётся высоким. При этом большинство таких напитков в стране продаются в пластиковых и стеклянных бутылках, что снижает зависимость от жестяных банок.

