Лазеры и роботы: как технологии облегчают жизнь фермеров в США

Фермерам в США всё труднее справляться с повседневными задачами. Рабочей силы становиться меньше, а сами фермеры стареют. Но на помощь им приходят современные технологии.

Например, эта машины уничтожает сорняки с помощью лазера и искусственного интеллекта. Выпускает такую технику компания Carbon Robotics. Такие прополочные машины стоят от 500 000 до 1,4 миллиона долларов.

[Брайан Баллард, сотрудник компании Carbon Robotics]:

«В нашей модели ИИ хранятся данные о 150 миллионах растений. Когда камеры и графические процессоры NVIDIA обнаруживают растение, они используют эту базу данных, чтобы решить, нужно ли его уничтожать».

Компания Caron Robotics разработала технологию в сотрудничестве с Университетом Рутгерса.

[Тьерри Безансон, сотрудник Университета Рутгерса.]:

«Мы осознали, что некоторые гербициды по-прежнему вредят урожаю. Они могут замедлять рост культуры, и биомассы становится меньше. А вот при использовании лазерного прополочного комбайна этого не происходит».

Исследователи провели эксперименты на шпинате и горохе. В итоге урожайность увеличилась на 30%.

А на этой молочной ферме держат 300 коров. Теперь их доит робот с искусственным интеллектом.

[Амос Кун, фермер]:

«Мы перешли на роботов, чтобы высвободить время для работы. Это также хорошо для коров. Их можно доить весь день в любое время. Теперь они выглядят намного счастливее, и здоровье стада улучшилось».

Фермер контролирует весь процесс через смартфон. Это позволяет посвящать больше времени семье.

[Амос Кун, фермер]:

«Можно пойти куда угодно – на бейсбольный матч к детям, на приём к врачу или на свадьбу. Коров всё равно будут доить».

Автоматизация сельскохозяйственной деятельности позволяет фермерам сократить издержки и получать больше прибыли.

