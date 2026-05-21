Лазеры и роботы: как технологии облегчают жизнь фермеров в США

Дата загрузки: 2026-05-21
Фермерам в США всё труднее справляться с повседневными задачами. Рабочей силы становиться меньше, а сами фермеры стареют. Но на помощь им приходят современные технологии.
Например, эта машины уничтожает сорняки с помощью лазера и искусственного интеллекта. Выпускает такую технику компания Carbon Robotics. Такие прополочные машины стоят от 500 000 до 1,4 миллиона долларов.
[Брайан Баллард, сотрудник компании Carbon Robotics]:
«В нашей модели ИИ хранятся данные о 150 миллионах растений. Когда камеры и графические процессоры NVIDIA обнаруживают растение, они используют эту базу данных, чтобы решить, нужно ли его уничтожать».
Компания Caron Robotics разработала технологию в сотрудничестве с Университетом Рутгерса.
[Тьерри Безансон, сотрудник Университета Рутгерса.]:
«Мы осознали, что некоторые гербициды по-прежнему вредят урожаю. Они могут замедлять рост культуры, и биомассы становится меньше. А вот при использовании лазерного прополочного комбайна этого не происходит».
Исследователи провели эксперименты на шпинате и горохе. В итоге урожайность увеличилась на 30%.
А на этой молочной ферме держат 300 коров. Теперь их доит робот с искусственным интеллектом.
[Амос Кун, фермер]:
«Мы перешли на роботов, чтобы высвободить время для работы. Это также хорошо для коров. Их можно доить весь день в любое время. Теперь они выглядят намного счастливее, и здоровье стада улучшилось».
Фермер контролирует весь процесс через смартфон. Это позволяет посвящать больше времени семье.
[Амос Кун, фермер]:
«Можно пойти куда угодно – на бейсбольный матч к детям, на приём к врачу или на свадьбу. Коров всё равно будут доить».
Автоматизация сельскохозяйственной деятельности позволяет фермерам сократить издержки и получать больше прибыли.
