150 кошек показали свои лучшие стороны на выставке в Болгарии

Сто пятьдесят кошек разных пород и расцветок предстали перед зрителями и жюри на выставке в Софии. На международный конкурс в Болгарию приехали заводчики из Румынии, Турции, Греции, Италии и других стран.

[Габриэла Димова, глава Болгарской федерации фелинологии]:

«Кошки дарят много любви. Думаю, каждый человек, особенно ребёнок, может стать лучше, если у него есть домашний питомец. Когда дети растут рядом с питомцем, это помогает им стать более заботливыми, чуткими и сострадательными».

В жюри входят судьи также из разных стран, включая Эстонию и Германию.

[Бобби Функ, судья]:

«Я очень рада, когда люди приходят сюда и показывают мне своих прекрасных кошек, и я могу о них что-то сказать. Кошки могут соревноваться друг с другом, но они также друг к другу дружелюбны и спокойно общаются. Так что это большое сообщество, наполненное любовью. И всё это наше огромное увлечение».

Владельцы кошек охотно рассказывают гостям выставки о своих подопечных и об особенностях их содержания.

[Елена Стойчева, владелица кошки]:

«Я советую всем, у кого, возможно, есть аллергия, пройти тест и проверить, какая у них реакция на кошек породы сфинкс. Это уникальные животные. Поскольку у них нет шерсти, не будет аллергии на шерсть. Но я не могу сказать, что они полностью гипоаллергенны, потому что аллергены могут содержаться в их слюне».

На выставке также можно получить консультации у экспертов по вопросам здоровья домашних животных, питания и ответственных методов разведения.

Кошки продолжают занимать первое место среди самых любимых питомцев в Болгарии. По данным Европейской федерации производителей кормов для животных, в этой стране насчитывается примерно 817 000 домашних кошек.

Между тем Болгария готовится к изменениям в законодательстве. С середины этого года вступят в силу новые правила — обязательное чипирование и регистрация кошек в национальных базах данных. Так людям будет сложнее просто выгнать животное на улицу, если оно надоест.

