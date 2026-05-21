Финские водолазы извлекли последние два тела итальянских дайверов, утонувших в мальдивских водах

Финские водолазы-спелеологи извлекли последние два тела итальянских дайверов из глубоководной пещеры в мальдивских водах. Таким образом, останки всех пятерых погибших итальянцев подняты на поверхность.

[Сами Пааккаринен, дайвер из Финляндии]:

«После трёх оперативных дней, я могу сказать, что мы выполнили эту миссию. Тела возвращены на поверхность».

Дайверы выразили соболезнования близким погибших, а также поблагодарили береговую охрану и полицию Мальдив за помощь в проведении операции. Она проходила на глубине от 50 до 70 метров, в условиях сильных течений и почти нулевой видимости.

Группа итальянских дайверов состояла из четырёх исследователей и инструктора по дайвингу. Они совершили погружение 14 мая. На поверхность не вернулись. Экипаж судна-сафари вызвал спасателей.

В этот же день рядом с подводной пещерой мальдивские военные нашли тело инструктора. 16 мая в ходе поисковой операции погиб мальдивский водолаз. После этого власти обратились за помощью к финским дайверам-спелеологам. Они извлекли из пещеры остальных погибших.

Следователи выясняют обстоятельства трагического инцидента. Известно, что итальянцы получили разрешение на изучение мягких кораллов на участке Девана Канду на атолле Вааву. Согласно правилам Мальдив, дайверы-любители могут погружаться на глубину до 30 метров. Погибшие опустились на много глубже.

[Зоона Насим, инструктор по дайвингу на Мальдивах]:

«Это очень хороший закон для дайверов, поскольку на такой глубине безопасно. Но если опускаешься ниже 40 метров – это уже технический дайвинг».

После гибели итальянцев мальдивские инструкторы по дайвингу заявляют, что очень важны правильная подготовка к погружениям и строгое соблюдение норм безопасности.

[Зоона Насим, инструктор по дайвингу на Мальдивах]:

«Надеюсь, мы узнаем о том, что пошло не так. И, как инструкторы мы извлечём из этого урок».

Команду итальянских дайверов возглавляла профессор университета Генуи и морской эколог Моника Монтефальконе, регулярно занимавшаяся дайвингом в Индийском океане. Вместе с ней в пещере погибла её дочь.

