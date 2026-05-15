Принцесса Кэтрин научилась готовить пасту во время визита в Италию

Принцесса Уэльская научилась готовить пасту в Эмилии-Романьи. Этот регион на севере Италии по праву называют «продовольственной долиной». Здесь выращивают виноград, фрукты и помидоры, а также разводят скот.

Во время двухдневного визита в Италию принцесса Кэтрин сделала остановку на ферме, расположенной между городами Реджо-Эмилия и Парма.

Шеф-повар Иван Лампреди научил принцессу готовить тортелли – традиционные для этого региона макаронные изделия с начинкой, которая обычно состоит из рикотты и зелени.

Кэтрин, супруга наследника престола принца Уильяма, приехала с визитом в Италию в рамках общественной деятельности, основная направленность которой – развитие детей младшего возраста.

Принцесса посетила детский сад в Реджо-Эмилии. Этот город получил международное признание за эффективный подход к дошкольному образованию.

Она также побывала в центре ReMida, где производственные остатки и бракованные изделия превращают в материалы, которые можно использовать для развития творческих навыков детей.

Визит в Италию – первая заграничная поездка принцессы Кэтрин после того, как в январе прошлого года она объявила о ремиссии своего заболевания.

