В Австралии нашли способ спасти больше одежды от свалки

Пожертвование одежды благотворительным организациям давно стало хорошим способом дать ей вторую жизнь. Поношенные вещи принимает и этот магазин в австралийском Хобарте.

[Миган, покупательница]:

«У меня дома много одежды, и я регулярно отдаю её на благотворительность. Я не хочу, чтобы вещи попали на свалку».

Но многие люди не понимают, что лишь небольшую часть отданной одежды можно выставить в магазине. Часто вещи бывают сильно изношенными, грязными или испорченными.

[Тарин Таунсенд, сотрудница магазина]:

«Примерно 20 процентов одежды пригодно для продажи, а 80 процентов придётся либо пустить на тряпки, либо отправить на свалку».

Ежегодно австралийцы жертвуют магазинам подержанных вещей 310 000 тонн одежды. Примерно треть идёт в переработку, ещё треть экспортируется как вторсырьё за границу, 14 процентов попадает на свалку, а оставшиеся 16 процентов продают в магазинах.

В этом магазине в Хобарте хотят спасти ещё больше одежды, поэтому запустили специальную программу. Вещи стирают, а также чинят, когда это возможно. После этого выставляют на продажу.

[Клэр Доллан, руководитель ремонтного отдела]:

«Мы только что починили красивую меховую накидку, довольно старую, с несколькими дырками. Такая ценная вещь просто не должна была оказаться на свалке».

Сотрудники ремонтного отдела также находят креативные способы повторного использования вещей.

[Клэр Доллан, руководитель ремонтного отдела]:

«Одна швея-волонтёр шьёт резинки для волос. Она использует шёлк, например, шёлковые шарфы с дырками – делает из них резинки».

Волонтёры переработали уже более 400 килограммов текстиля. Они планируют передавать опыт другим благотворительным организациям, чтобы те смогли внедрить аналогичные методы.

