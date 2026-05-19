Гонки на самодельных болидах вернулись в Лос-Анджелес

«Гонки на мыльницах» вернулись в Лос-Анджелес. В захватывающих соревнованиях участвуют более 30 команд. Все болиды самодельные..

«Гонки на мыльницах» вернулись в Лос-Анджелес. В захватывающих соревнованиях участвуют более 30 команд. Все болиды самодельные и без двигателей. Так что добраться до финиша – непростая задача.

Почётный ведущий состязаний – американский автогонщик Дейл Эрнхардт-младший.

[Дейл Эрнхардт-младший, автогонщик]:

«Приятно видеть команды, которые по-настоящему сражаются за то, чтобы добраться до финишной черты. В глазах каждого, кто её пересечёт, видна гордость».

Создание болида – это настоящее творчество. Команды продумывают тематику, а потом строят и украшают транспортное средство. Многие даже делают костюмы для всей команды.

[Обайда Зуйтер, участник гонок]:

«Это прекрасный верблюд, прямо с Ближнего Востока. Это очень быстрый скаковой верблюд. И мы продумали всё до мелочей. Вот его морда. У него есть усы, солнцезащитные очки, качающаяся голова и хатта. Так что сегодня мы представляем номер один».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Каждая команда уверена в победе.

[Крис Чен, участник гонок]:

«Цель на сегодня – добраться до финиша как можно быстрее, на полной скорости, без задержек. И мы доберёмся быстрее всех, а остальным достанутся второе и третье места».

В состав жюри входят скейтбордист Райан Шеклер и сноубордистка Мэдди Мастро.

[Райан Шеклер, скейтбордист]:

«Мне нравится этот день, потому что это демонстрация креативности, и, надеюсь, скорости и изобретательности».

Гонки на самодельных болидах Red Bull проходят более 20 лет. Их проводили в 107 городах мира. В Лос-Анджелесе в предыдущий раз они состоялись в 2017 году.

Короткая ссылка на эту страницу: