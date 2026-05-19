Гонки на самодельных болидах вернулись в Лос-Анджелес

«Гонки на мыльницах» вернулись в Лос-Анджелес. В захватывающих соревнованиях участвуют более 30 команд. Все болиды самодельные..
Дата загрузки: 2026-05-20
«Гонки на мыльницах» вернулись в Лос-Анджелес. В захватывающих соревнованиях участвуют более 30 команд. Все болиды самодельные и без двигателей. Так что добраться до финиша – непростая задача.
Почётный ведущий состязаний – американский автогонщик Дейл Эрнхардт-младший.
[Дейл Эрнхардт-младший, автогонщик]:
«Приятно видеть команды, которые по-настоящему сражаются за то, чтобы добраться до финишной черты. В глазах каждого, кто её пересечёт, видна гордость».
Создание болида – это настоящее творчество. Команды продумывают тематику, а потом строят и украшают транспортное средство. Многие даже делают костюмы для всей команды.
[Обайда Зуйтер, участник гонок]:
«Это прекрасный верблюд, прямо с Ближнего Востока. Это очень быстрый скаковой верблюд. И мы продумали всё до мелочей. Вот его морда. У него есть усы, солнцезащитные очки, качающаяся голова и хатта. Так что сегодня мы представляем номер один».
Каждая команда уверена в победе.
[Крис Чен, участник гонок]:
«Цель на сегодня – добраться до финиша как можно быстрее, на полной скорости, без задержек. И мы доберёмся быстрее всех, а остальным достанутся второе и третье места».
В состав жюри входят скейтбордист Райан Шеклер и сноубордистка Мэдди Мастро.
[Райан Шеклер, скейтбордист]:
«Мне нравится этот день, потому что это демонстрация креативности, и, надеюсь, скорости и изобретательности».
Гонки на самодельных болидах Red Bull проходят более 20 лет. Их проводили в 107 городах мира. В Лос-Анджелесе в предыдущий раз они состоялись в 2017 году.
Короткая ссылка на эту страницу: