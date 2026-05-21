На фабрике в Англии сохраняют мастерство изготовления шёлковых лент

На фабрике в Уитчерче в графстве Хэмпшир, как и почти 200 лет назад, шумят ткацкие станки...

На фабрике в Уитчерче в графстве Хэмпшир, как и почти 200 лет назад, шумят ткацкие станки. Их используют для производства шёлковых лент и тканей.

В Викторианскую эпоху шёлковыми лентами украшали дамские платья и аксессуары. Так демонстрировали свои чувства или указывали на свой социальный статус и достаток.

В XVIII-XIX веках это ремесло обеспечивало работой тысячи людей по всей Великобритании. Сейчас в стране осталось пять квалифицированных мастеров. В их числе – Шеннон Бай, которая обучает ткачеству молодое поколение. Она говорит, что фабрика в Уитчерче использует несколько иной метод, чем многие другие ткачи.

[Шеннон Бай, ткачиха]:

«Создание шёлковых лент начинается с трёх основных нитей, поскольку мы ткём немного иначе, чем другие ткачи, у которых есть отдельные маленькие ткацкие станки. Мы же ткём одно большое полотно, а затем его разделяем». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Мастерская в Уитчерче – старейшая в стране шёлковая фабрика, всю свою жизнь работающая в одном и том же здании. Шёлковые ткани здесь ткут с 1830 года. В середине XIX века на фабрике работали 170 человек, в основном женщины и подростки.

В XX веке спрос на шёлковые ленты стал падать. К тому же рынок наводнил дешёвый импорт из Восточной Азии, появилось много синтетических тканей. При этом обслуживание ткацкого оборудования дорожало. Так отрасль постепенно пришла в упадок. К 2013 году осталось три действующие шёлковые фабрики.

Фабрика в Уитчерче – одна из них. Она помогает сохранить старинное ремесло. Здесь работают ткацкая мастерская, образовательный центр, а также музей, где можно узнать историю шелкоткачества и увидеть старинные станки.

[Дэвид Ирвинг, гость фабрики]:

«Очень важно сохранять их работоспособность, чтобы такие люди, как я, могли понять, что произошло, к чему это привело и как мир просто двинулся дальше. Ведь нельзя строить настоящее без фундамента прошлого».

Самым известным владельцем фабрики был Джеймс Хайд. Управлял ею с 1886 по 1956 год. В тот период здесь выпускали 22 вида цветной шёлковой подкладки для знаменитых двубортных плащей Burberry.

В 1971 году фабрику купило ателье Ede & Ravenscroft (Эде и Рейвенскрофт). Сотканные здесь шёлковые ткани использовали при пошиве свадебного платья принцессы Дианы.

С 90-го года предприятие принадлежит Фонду сохранения зданий Хэмпшира.

Недавно фабрика получила заказ на воссоздание шёлковой ткани, из которой был пошит костюм для первого президента США Джорджа Вашингтона, который он надел на свой первый инаугурационный бал в 1789 году.

Короткая ссылка на эту страницу: