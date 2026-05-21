Наводнения в Китае унесли жизни более 20 человек

На кадрах очевидцев – потоки воды, которые уносят автомобили в китайской провинции Гуйчжоу.

Более 20 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в центральных и южных районах Китая. В нескольких провинциях закрыли школы и предприятия. Нарушено транспортное сообщение. В ряде районов произошли перебои с электричеством.

Сильнее всего стихия затронула провинции Хубэй, Хунань и Гуанси. В Гуанси грузовик с рабочими упал в реку, которая вышла из берегов. Погибли как минимум десять человек.

В провинции Хубэй зафиксированы рекордные осадки: в отдельных районах за несколько дней выпало более 500 миллиметров дождя. А в городе Ичан был обновлён 36-летний рекорд по суточному количеству осадков.

Синоптики предупреждают о риске оползней и внезапных паводков. Зона интенсивных осадков растянулась более чем на тысячу километров.

В ближайшие дни непогода сместится на восток и юг страны. Новые сильные дожди ожидаются в бассейне реки Янцзы.

Сильные сезонные ливни и наводнения бывают в Китае практически каждый год, особенно в бассейне реки Янцзы и южных регионах страны.

Самым крупным подобным бедствием за последние годы стали наводнения в провинции Хэнань летом 2021 года. Тогда число погибших и пропавших без вести достигло почти 400 человек, а экономический ущерб превысил 21 миллиард долларов.

