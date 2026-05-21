В США предъявили обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро

Дата загрузки: 2026-05-21

[Тодд Бланш, генеральный прокурор США]:
«Сегодня мы представляем дело, в рамках которого Раулю Кастро и нескольким другим лицам предъявлено обвинение в заговоре с целью убийства граждан США».

Генеральный прокурор США Тодд Бланш в среду сообщил, что бывшему президенту Кубы предъявлены обвинения по четырём пунктам. В том числе в убийстве, заговоре и уничтожении самолётов.

[Тодд Бланш, генеральный прокурор США]:
«Если вы убиваете американцев, мы будем преследовать вас, независимо от того, кто вы, независимо от вашего статуса. И в данном случае независимо от того, сколько прошло времени».

Обвинения связаны с инцидентом 1996 года. Тогда кубинские военные сбили два самолёта гуманитарной организации Brothers to the Rescue. Погибли четыре человека.

Организацию основали кубинские эмигранты. Они проводили патрульные полёты над Флоридским проливом, спасая кубинцев, которые на самодельных лодках пытались добраться до США.

Нынешний президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал обвинительное заключение «политическим манёвром, лишённым каких-либо правовых оснований».

Кубинские власти утверждают, что удар был законным ответом на вторжение самолётов в кубинское воздушное пространство.

Президент США Дональд Трамп настаивает на смене режима на Кубе. Там со времён революции 1959 года, которую возглавлял брат Рауля Кастро Фидель, правят коммунисты.

[журналист]:
«Что ждёт Кубу дальше?»

[Дональд Трамп, президент США]:
«Посмотрим, увидим. Это страна, которая терпит крах».

Рауль Кастро, которому сейчас 94 года, остаётся влиятельной фигурой в кубинской политике. В последний раз он появлялся на публике в начале мая. Пока нет никаких доказательств того, что он покинул остров или что власти позволят его экстрадировать.

