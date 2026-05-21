В Лондоне открылась выставка с копиями фресок Сикстинской капеллы

Дата загрузки: 2026-05-21
В Лондоне открылась выставка «Микеланджело: Сикстинская капелла», где представлены полноразмерные репродукции знаменитых фресок художника. Среди них – «Сотворение Адама» и «Страшный суд».
Копии работ разместили на стенах и потолке выставочного пространства. Организаторы использовали изображения высокого разрешения, чтобы передать детали оригиналов, включая фактуру и мазки.
[Мартин Биаллас, генеральный директор выставки]:
«Люди могут увидеть эти изображения с такого ракурса, с какого их никогда раньше не видел ни один Папа Римский. И невозможно увидеть их вот так, в оригинальном размере. Люди не представляют, насколько они огромны. Чтобы увидеть их с такого расстояния, нужно было бы забраться на строительные леса».
На создание проекта ушло около полутора лет.
Посетители говорят, что такой формат позволяет рассмотреть работы Микеланджело значительно ближе, чем в самой Сикстинской капелле, куда ежегодно приезжают миллионы туристов.
[Себастьян Харабагиу, посетитель]:
«Мне очень нравится, действительно интересно увидеть детали того, как Микеланджело всё это написал. Меня поражает то, как он это сделал, и насколько это великолепно».
[Мускан Наранг, посетительница]:
«Это очень большие копии. Мы получили в Лондоне свою версию Сикстинской капеллы. Это здорово».
Помимо Лондона такие же выставки открылись в Бостоне и Лас-Вегасе. Британская экспозиция будет работать до сентября.
