В Лондоне открылась выставка с копиями фресок Сикстинской капеллы

В Лондоне открылась выставка «Микеланджело: Сикстинская капелла», где представлены полноразмерные репродукции знаменитых фресок художника. Среди них – «Сотворение Адама» и «Страшный суд».

Копии работ разместили на стенах и потолке выставочного пространства. Организаторы использовали изображения высокого разрешения, чтобы передать детали оригиналов, включая фактуру и мазки.

[Мартин Биаллас, генеральный директор выставки]:

«Люди могут увидеть эти изображения с такого ракурса, с какого их никогда раньше не видел ни один Папа Римский. И невозможно увидеть их вот так, в оригинальном размере. Люди не представляют, насколько они огромны. Чтобы увидеть их с такого расстояния, нужно было бы забраться на строительные леса».

На создание проекта ушло около полутора лет.

Посетители говорят, что такой формат позволяет рассмотреть работы Микеланджело значительно ближе, чем в самой Сикстинской капелле, куда ежегодно приезжают миллионы туристов.

[Себастьян Харабагиу, посетитель]:

«Мне очень нравится, действительно интересно увидеть детали того, как Микеланджело всё это написал. Меня поражает то, как он это сделал, и насколько это великолепно».

[Мускан Наранг, посетительница]:

«Это очень большие копии. Мы получили в Лондоне свою версию Сикстинской капеллы. Это здорово».

Помимо Лондона такие же выставки открылись в Бостоне и Лас-Вегасе. Британская экспозиция будет работать до сентября.

