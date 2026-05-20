Британский робот-каменщик «Уолтер» поможет сократить дефицит строителей

Этот робот-каменщик может заменить на стройке пятерых профессиональных рабочих. Его представляют на строительной выставке в Лондоне...

Этот робот-каменщик может заменить на стройке пятерых профессиональных рабочих. Его представляют на строительной выставке в Лондоне. Машину по имени «Уолтер» разработала компания JT Lifestyle Homes. Её целью было создать инструмент для автоматизации кладки кирпича.

[Ян Теленский, основатель JT Lifestyle Homes]:

«Согласно моему исследованию, средний возраст каменщиков в Великобритании составляет 46 лет, и никто не учится этой профессии. Так кто будет строить дома через 20 лет?»

Робот должен будет помогать в строительстве и выполнять монотонные операции на стройплощадке.

[Ян Теленский, основатель JT Lifestyle Homes]:

«Это робот Yaskawa, который обычно собирает машины Mercedes, Porsche и Jaguar. Но этот строит кирпичные стены. Весь план у него уже «в голове». Он работает самостоятельно. Всё, что нужно – это обеспечить два поддона кирпичей, и он просто «летает». Допуск стены – два миллиметра. Добиться такого результата может, наверное, только 1% профессиональных каменщиков».

По словам разработчиков, робот рассчитан на работу в реальных условиях стройки и использует альтернативный способ кладки без традиционного цементного раствора.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ян Теленский, основатель JT Lifestyle Homes]:

«Этот робот за час делает работу пяти каменщиков, при этом управляется одним человеком. Он работает в любую погоду, не требует строительных лесов. Он использует клей, поэтому нет цемента, а, как известно, цемент – крупнейший загрязнитель Земли».

Компания утверждает, что технология может изменить подход к найму в строительстве и привлечь молодых специалистов, предлагая им роль операторов роботизированных систем вместо ручного труда.

Короткая ссылка на эту страницу: