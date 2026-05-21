В жилом квартале в Чили поймали пуму

В Чили прямо в жилом квартале в Столичной области поймали пуму. Дикое животное разгуливало среди домов в городе Пайне.

[Хуан Валенсуэла, глава региональной Службы животноводства Чили]:

«Мы успешно поймали пуму. Животное в хорошем состоянии, и операция прошла полностью успешно».

В региональной Службе сельского хозяйства и животноводства Чили говорят, что пума зашла сюда не из-за интереса к людям. Раньше здесь была дикая зона, где эти животные обитали свободно.

«Это результат жилищного давления и увеличения количества домов в пригородах в наши дни. Раньше это были дикие участки земли, а сегодня это, по сути, участки для отдыха, недвижимость».

В Чили пумы находятся под защитой закона, и за охоту на них и их отлов предусмотрены наказания.

Большую кошку перевезут в приют для животных для осмотра, после чего выпустят обратно в дикую природу.

