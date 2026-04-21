Захваченное иранское судно, вероятно, шло из Китая с оборудованием двойного назначения

Контейнеровоз Touska под иранским флагом, который был взят на абордаж и захвачен американскими войсками в воскресенье, согласно данным Вашингтона, шёл из Азии в Иран с предметами двойного назначения. Это оборудование, которое могут использовать и в военных, и в гражданских целях.

Об этом сообщили источники в области морской безопасности.

Небольшой контейнеровоз входит во флот «Группы судоходных линий Исламской Республики Иран», которая попала под санкции США.

Центральное командование США заявило, что экипаж Touska не подчинился неоднократным предупреждениям, которые передавали шесть часов подряд, и что судно нарушило американскую блокаду.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что судно находится под санкциями США из-за «предыдущей истории незаконной деятельности».

Один из источников сообщил, что ранее этот же контейнеровоз перевозил в Иран предметы двойного назначения.

В список таких предметов Центральное командование США включило также металлы, трубы и электронные компоненты.

Министерство иностранных дел Ирана ситуацию не прокомментировало.

Однако по сообщениям иранских государственных СМИ, военные страны заявили, что корабль следовал из Китая, и обвинили США в «вооружённом пиратстве».

Отметим, что Тегеран рассматривает возможность участия в мирных переговорах с США в Пакистане. Одновременно он обвиняет США в нарушении режима прекращения огня, заявляя, что это серьёзное препятствие для дипломатического процесса.

