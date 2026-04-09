«Королеву кетамина», причастную к смерти Мэттью Перри, приговорили к 15 годам

Родители покойного актера Мэттью Перри выходят из здания суда Лос-Анджелеса. Они присутствовали на вынесении приговора так..

Родители покойного актера Мэттью Перри выходят из здания суда Лос-Анджелеса. Они присутствовали на вынесении приговора так называемой «королеве кетамина». Ей дали 15 лет тюрьмы за причастность к смерти звезды сериала «Друзья» в 2023 году.

В сентябре прошлого года Джасвин Сангха признала себя виновной по пяти пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений, связанных со смертью Мэттью Перри.

Она призналась в организации «тайника» наркотиков в своём доме в районе Северного Голливуда в Лос-Анджелесе и в продаже 51 флакона кетамина посреднику – дилеру Эрику Флемингу. Тот затем продал эти дозы Перри через личного помощника актёра – Кеннета Ивамасу.

Адвокат Сангхи говорит, что приговор не соответствует тяжести её преступлений.

[Марк Герагос, адвокат]:

«Считаю, что вина Джасвин не может быть в пять раз тяжелее, чем вина тех, кто вколол Мэттью Перри наркотик, или тех, кто доставил наркотик. Для меня это абсурд в буквальном смысле этого слова».

На скамье подсудимых по делу также оказались врачи Марк Чавес и Сальвадор Пласенсия. Они признали себя виновными в преступлениях, связанных с наркотиками.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Пласенсию приговорили к 2,5 годам тюремного заключения. Чавес получил восемь месяцев домашнего ареста.

Мэттью Перри обнаружил без признаков жизни его личный помощник 28 октября 2023 года в доме актёра в Лос-Анджелесе. Тот плавал лицом вниз в джакузи.

Вскрытие показало, что Перри умер от «острых последствий приёма кетамина», которые в сочетании с другими факторами привели к потере сознания и утоплению.

Перри открыто признавал, что десятилетиями злоупотреблял наркотиками. Это совпало с пиком его славы, когда он играл саркастичного, но обаятельного Чендлера Бинга в популярном комедийном сериале NBC 90-х годов.

Короткая ссылка на эту страницу: