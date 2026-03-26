Автобус упал в реку в Бангладеш: 24 погибших

Автобус с пассажирами упал в реку в Бангладеш при попытке заехать на паром. Погибло, по меньшей мере, 24 человека. Такие данные приводят местные власти.

[Рассел Молах, инспектор полиции]:

«Погибшие – мужчины, женщины и дети. Возможно, ещё есть пропавшие без вести. Несколько человек выжили».

Инцидент произошёл в посёлке Даулатдия примерно в 100 километрах от Дакки. В автобусе находилось около 40 человек. Приближаясь к парому, он потерял управление и упал в реку Падма. При этом он перевернулся и затонул на девятиметровой глубине.

Из затопленного салона спасатели извлекли тела 22 человек – шестерых мужчин, 11 женщин и пяти детей. Ещё две погибшие сначала были спасены и позже скончались.

В поисково-спасательной операции участвовали четыре подразделения пожарных и десять водолазов. Им помогали военные, полиция, береговая охрана и местные власти.

Ежегодно в Бангладеш в дорожно-транспортных происшествиях и авариях с паромами гибнут сотни людей.

