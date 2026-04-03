Трамп обещает разрушить ещё больше мостов и электростанций в Иране

Дональд Трамп объявил, что армия США ещё даже не начала разрушать то, что осталось в Иране. В своей соцсети в четверг он написал: «Следующими будут мосты, потом электростанции».

Ранее в четверг Трамп опубликовал видео, на котором американские истребители разрушают участки крупного моста недалеко от Тегерана. Под ним он сделал подпись о том, что Ирану пора заключить сделку, пока не стало слишком поздно.

Он написал: «Мы вернём их в каменный век, где им и место».

Позже американский чиновник сообщил, что целью удара было уничтожение «планируемого военного маршрута снабжения для обеспечения иранских баллистических ракет и ударных беспилотников».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи осудил удар, назвав его атакой на гражданскую инфраструктуру. А иранские государственные СМИ сообщили, что в результате ударов по мосту Б1 погибли по меньшей мере два мирных жителя, ещё несколько получили ранения.

Иран также заявил, что нанёс ракетные удары по израильским и американским военным базам в регионе, а также связанным с США предприятиям по производству стали и алюминия.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции атаковал в ОАЭ центр обработки данных американской технологической компании Oracle. Он заявил, что компания имеет тесные связи с американскими военными и разведывательными службами.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

КСИР угрожал и другим технологическим компаниям, имеющим деловые связи с американскими военными, включая Google, Microsoft, Apple, Dell, Nvidia, Tesla и Boeing.

А Великобритания заявила, что около 40 стран обсудили совместные действия по открытию Ормузского пролива. В виртуальной встрече приняли участие в том числе Франция, Германия, Канада, Объединённые Арабские Эмираты и Индия.

Британский министр иностранных дел отметила, что «безрассудство» Ирана, блокирующего водный путь, «наносит удар по людям и предприятиям во всех уголках мира».

Встреча прошла после того, как в среду Дональд Трамп заявил, что ответственность за открытие пролива лежит на странах, зависящих от этого водного пути.

Короткая ссылка на эту страницу: