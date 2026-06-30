То звучание флейты, то декламация хвалебных стихов – знаменитых руандийских коров иньямбо никогда не обделяют вниманием...

Как священных коров в Руанде балуют поэзией и музыкой

То звучание флейты, то декламация хвалебных стихов – знаменитых руандийских коров иньямбо никогда не обделяют вниманием. Этих животных в стране считают священными. Раньше они принадлежали только королю и знати.

Сейчас иньямбо – живой символ культурного наследия Руанды. Небольшое стадо этих коров живёт в Ньянзе при бывшем королевском дворце «Рукари», где теперь работает музей.

[Бигира Джуниор, куратор музея]:

«Их держали не для молока или мяса. Коровы служили украшением дворца. Их выводили напоказ, они участвовали в церемониях – словом, были частью жизни королевского двора».

Короли дарили иньямбо другим правителям. Эта традиция сохраняется и теперь, когда монархии в Руанде уже нет.

Иньямбо – это лучшие представители породы ватусси. Телят без изъяна веками отбирали для дальнейшего разведения. Именно такие коровы считаются священными.

Их дрессировали без кнута, заботливо ухаживали за ними, а перед дворцовыми церемониями читали им стихи.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Бигира Джуниор, куратор музея]:

«Я уже упомянул о стихах, посвящённых этим коровам. Их читали, чтобы животные вели себя спокойнее и покладистее. Думаю, пение тоже помогало их успокоить».

Красоту иньямбо также отражают традиционные танцы.

[Бигира Джуниор, куратор музея]:

«Когда женщины танцуют, можно заметить, что они часто широко разводят руки. Эти движения имитируют форму рогов королевских коров. Танец демонстрирует красоту этих животных, а не танцовщиц».

Коров иньямбо никогда не забивают. Они умирают естественной смертью, после чего их с почестями хоронят.

В музее королевского дворца этих коров разводят с начала 2010-х годов. Также иньямбо держат самые богатые люди в Руанде, включая президента Поля Кагаме.

Короткая ссылка на эту страницу: