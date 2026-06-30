Как священных коров в Руанде балуют поэзией и музыкой

То звучание флейты, то декламация хвалебных стихов – знаменитых руандийских коров иньямбо никогда не обделяют вниманием...
Дата загрузки: 2026-06-30
То звучание флейты, то декламация хвалебных стихов – знаменитых руандийских коров иньямбо никогда не обделяют вниманием. Этих животных в стране считают священными. Раньше они принадлежали только королю и знати.
Сейчас иньямбо – живой символ культурного наследия Руанды. Небольшое стадо этих коров живёт в Ньянзе при бывшем королевском дворце «Рукари», где теперь работает музей.
[Бигира Джуниор, куратор музея]:
«Их держали не для молока или мяса. Коровы служили украшением дворца. Их выводили напоказ, они участвовали в церемониях – словом, были частью жизни королевского двора».
Короли дарили иньямбо другим правителям. Эта традиция сохраняется и теперь, когда монархии в Руанде уже нет.
Иньямбо – это лучшие представители породы ватусси. Телят без изъяна веками отбирали для дальнейшего разведения. Именно такие коровы считаются священными.
Их дрессировали без кнута, заботливо ухаживали за ними, а перед дворцовыми церемониями читали им стихи.
[Бигира Джуниор, куратор музея]:
«Я уже упомянул о стихах, посвящённых этим коровам. Их читали, чтобы животные вели себя спокойнее и покладистее. Думаю, пение тоже помогало их успокоить».
Красоту иньямбо также отражают традиционные танцы.
[Бигира Джуниор, куратор музея]:
«Когда женщины танцуют, можно заметить, что они часто широко разводят руки. Эти движения имитируют форму рогов королевских коров. Танец демонстрирует красоту этих животных, а не танцовщиц».
Коров иньямбо никогда не забивают. Они умирают естественной смертью, после чего их с почестями хоронят.
В музее королевского дворца этих коров разводят с начала 2010-х годов. Также иньямбо держат самые богатые люди в Руанде, включая президента Поля Кагаме.
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