Более недели под завалами. 43-летнего охранника Эрнана Альберто Хиля спасли через восемь дней после того, как..

Восемь дней под завалами: мужчину достали живым после землетрясения в Венесуэле

Более недели под завалами. 43-летнего охранника Эрнана Альберто Хиля спасли через восемь дней после того, как он оказался под руинами девятиэтажного торгового центра в городе Катия-Ла-Мар венесуэльского штата Ла-Гуайра. Здание обрушилось в результате двойного землетрясения.

В спасательной операции участвовали специалисты из Чили, США, Португалии, Мексики, Коста-Рики, Венесуэлы и Сальвадора.

Работы начались в понедельник. Спасатели подавали мужчине воду через трубки. Из-за неустойчивости разрушенного здания им пришлось прорыть два отдельных тоннеля.

По словам врача, во время перевозки в клинику состояние Эрнана было стабильным.

[Луис Родригес, врач]:

«Это настоящее чудо. И, конечно, огромную роль сыграла работа спасателей, которые всё это время были рядом с ним, поддерживали его, поили водой и кормили. Именно поэтому мужчина находится в таком состоянии».

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом менее минуты 24 июня. По данным правительства Венесуэлы, погибло более 2200 человек.

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В неофициальном онлайн-списке по-прежнему числится 38 тысяч пропавших без вести. Ранее это число составляло почти 60 тысяч.

Представитель ООН сообщил, что организация закупит для Венесуэлы 10 тысяч мешков для тел.

При этом Геологическая служба США отмечает, что, учитывая силу землетрясений и масштаб разрушений, число погибших может превысить 10 тысяч.

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