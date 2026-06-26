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Пончики в стиле Чемпионата мира по футболу делают в США

Пончики в стиле Чемпионата мира по футболу делают в США

Пончики в стиле Чемпионата мира по футболу стали делать в культовом магазине Randy’s Donuts в Инглвуде...

Дата загрузки: 2026-06-26

Пончики в стиле Чемпионата мира по футболу делают в США

Пончики в стиле Чемпионата мира по футболу стали делать в культовом магазине Randy’s Donuts в Инглвуде. Город находится в округе Лос-Анджелес, который принимает матчи турнира.

Пончики украшены зелёной глазурью, стилизованным футбольным мячом и надписью «гол».

[Сьюзан Келегиан, владелица магазина]:
«Мы очень рады Чемпионату мира по футболу. Сейчас к нему повышенный интерес. Поэтому мы подумали: почему бы не создать пончик в такой тематике – красочный и яркий, который понравится всем».

Пончики в стиле ЧМ покупают местные жители и туристы. Многие болеют за сборные, выступающие на турнире.

[Иман Киллебрю, туристка из Калифорнии]:
«Мы болеем за нашу страну, нашу команду, а также хорошо проводим время. Хотим вернуть дух Америки и показать всем, какая мы замечательная и удивительная страна, и мы всем рады».

Сеть магазинов пончиков Randy’s Donuts работает в США с 1952 года. Она известна своими гигантскими вывесками в виде пончиков на крыше.

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