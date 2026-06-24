От обучения на кухне до своего дела: мигранткам в Австралии помогают встать на ноги

Мигрантки разных национальностей приобретают новые навыки на кухне в бывшем заведении общепита в австралийском городе Перт...
Дата загрузки: 2026-06-24
Мигрантки разных национальностей приобретают новые навыки на кухне в бывшем заведении общепита в австралийском городе Перт. Помимо приготовления блюд, они учатся вести бизнес.
Программу под названием «За пределами кухни» запустил Многокультурный центр обслуживания Западной Австралии.
[Видху Каролия, координатор программы]:
«Мы проводим уроки, на которых женщины учатся составлять меню, рассчитывать стоимость, планировать бюджет и весь процесс».
На курсы приходят мигрантки, которые не смогли найти работу из-за разных препятствий, включая недостаточное знание английского и культурных особенностей новой страны. Приобретённые навыки помогут им найти работу или открыть своё дело.
[Сабрин Рамадан, участница курсов]:
«Всего за две недели я многому научилась. Надеюсь, через два месяца, когда закончу, начну свой бизнес».
[Фатима Хан, участница курсов]:
«Надеюсь, обрету уверенность и смогу предоставлять услуги по кейтерингу или открою фудтрак».
Сабах Сулейман уже окончила обучение и теперь торгует специями.
[Сабах Сулейман, выпускница курсов]:
«Как эритрейка из Эфиопии я много знаю о специях. Я подумала, что здесь с ними не очень знакомы. И решила познакомить с ними общество».
Авторы программы рассчитывают, что в следующие два года в ней примут участие 160 мигранток.
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