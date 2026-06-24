Мигрантки разных национальностей приобретают новые навыки на кухне в бывшем заведении общепита в австралийском городе Перт...

От обучения на кухне до своего дела: мигранткам в Австралии помогают встать на ноги

Мигрантки разных национальностей приобретают новые навыки на кухне в бывшем заведении общепита в австралийском городе Перт. Помимо приготовления блюд, они учатся вести бизнес.

Программу под названием «За пределами кухни» запустил Многокультурный центр обслуживания Западной Австралии.

[Видху Каролия, координатор программы]:

«Мы проводим уроки, на которых женщины учатся составлять меню, рассчитывать стоимость, планировать бюджет и весь процесс».

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На курсы приходят мигрантки, которые не смогли найти работу из-за разных препятствий, включая недостаточное знание английского и культурных особенностей новой страны. Приобретённые навыки помогут им найти работу или открыть своё дело.

[Сабрин Рамадан, участница курсов]:

«Всего за две недели я многому научилась. Надеюсь, через два месяца, когда закончу, начну свой бизнес». [Фатима Хан, участница курсов]:

«Надеюсь, обрету уверенность и смогу предоставлять услуги по кейтерингу или открою фудтрак».

Сабах Сулейман уже окончила обучение и теперь торгует специями.

[Сабах Сулейман, выпускница курсов]:

«Как эритрейка из Эфиопии я много знаю о специях. Я подумала, что здесь с ними не очень знакомы. И решила познакомить с ними общество».

Авторы программы рассчитывают, что в следующие два года в ней примут участие 160 мигранток.

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