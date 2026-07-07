В Национальном зоопарке Кубы растят бенгальских тигрят, несмотря на трудности

Четверо бенгальских тигрят подрастают в Национальном зоопарке Кубы. Для смотрителя Анхеля Кордеро – это маленькое чудо..

Четверо бенгальских тигрят подрастают в Национальном зоопарке Кубы. Для смотрителя Анхеля Кордеро – это маленькое чудо на острове, страдающем от нехватки топлива, медикаментов и постоянных отключений электроэнергии.

Рождение этих находящихся под угрозой исчезновения крупных кошек придало сил команде сотрудников зоопарка, которые ежедневно кормят здесь почти тысячу животных. Воодушевляет и то, что в помёте оказался редкий белый тигр. Предыдущий белый тигрёнок рождался здесь в 2021 году.

[Анхель Кордеро, смотритель зоопарка]:

«Я люблю тигров. К тому же мне выпала уникальная возможность стать свидетелем рождения двух белых тигрят – это всего два случая в истории нашей страны».

Зоопарк за последние десятилетия пережил немало трудностей, но особенно тяжело стало после введения нефтяной блокады. Смотрителям ежедневно требуется 20 литров дизельного топлива, чтобы раздать корм питомцам зоопарка, включая буйволов, зебр, носорогов и бегемотов.

Сейчас смотрители передвигаются по обширной территории площадью 375 гектаров на конных повозках и электротрициклах, поскольку топлива не хватает.

На каждое животное выделяют пять литров воды в день. Этого недостаточно для полноценного кормления и ухода.

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Впрочем, состояние питомцев зоопарка относительно хорошее, поскольку содержать их в условиях кризиса помогают небольшие частные компании.

[Йоэль Мачадо, ветеринар]:

«Несмотря на все экономические трудности мы стараемся обеспечить максимально высокие стандарты благополучия бенгальских тигров, насколько это в наших силах, учитывая сложившиеся условия. Прокормить этих животных – сложная задача из-за дефицита кормов».

Между тем кубинские власти недавно одобрили пакет экономических реформ, которые, в случае их реализации, переведут социалистическую плановую экономику Кубы на рыночную модель. В зоопарке надеются, что это откроет возможности для иностранных инвестиций, научного обмена и лучшего снабжения животных.

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