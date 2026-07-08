Легенда ФИФА и бывший бразильский футболист Кафу торжественно открыл гигантскую копию Кубка мира из Lego в..

Легенда ФИФА Кафу представил гигантскую копию Кубка мира из Lego в Нью-Йорке

Легенда ФИФА и бывший бразильский футболист Кафу торжественно открыл гигантскую копию Кубка мира из Lego в центре Нью-Йорка. На создание реплики потребовались 1 360 000 кирпичиков. Высота статуи – почти 8,5 метра, вес – 4,2 тонны.

В создании и установке участвовали 59 специалистов. На работу ушло более 7000 часов.

Открытие статуи для бразильской сборной может стать ещё одним болезненным воспоминанием о недавнем поражении. Команда Норвегии победила Бразилию в 1/8 финала со счётом 2:1. Рекордсмены по количеству чемпионских титулов отправились домой. После 24 лет так называемой засухи без побед следующего шанса на победу придётся ждать ещё четыре года.

Впрочем, Кафу – капитан сборной Бразилии, выигравшей ЧМ-2002, – считает, что страна должна довериться тренеру Карло Анчелотти. За четыре года он сможет провести полноценную четырёхлетнюю перестройку.

[Кафу, бывший футболист]:

«Он принял команду, которая только что сменила трёх тренеров и пережила множество административных проблем. Он, образно говоря, запрыгнул в уже мчащийся поезд и пытался исправить ситуацию на ходу и взять верный курс, но, к сожалению, не смог. Теперь же он примет управление кораблём, стоящим в порту, и у него будут все условия, чтобы вести его точно по маршруту».

По мнению легендарного футболиста, также надо изменить подход к воспитанию настоящих игроков. Сейчас их уже с детства учат только стремиться к победе, взращивая дух соперничества.

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[Кафу, бывший футболист]:

«Пусть дети остаются детьми. Нельзя перекладывать наши обязанности на плечи семи-восьмилетнего ребёнка, заставляя его нести груз соревновательной борьбы в столь юном возрасте. В восемь лет ребёнку нужно играть с мячом, смеяться, веселиться и получать удовольствие от игры. <…> Именно так воспитываются спортсмены».

Ну а пока статуя Кубка мира из Lego будет вдохновлять поклонников футбола. Экспозицию дополняют фигурки Lego, изображающие Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе и соотечественника Кафу, Винисиуса Жуниора.

Инсталляция будет выставлена в Рокфеллер-центре до конца Чемпионата мира по футболу, который завершится 19 июля.

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