В центре Нью-Йорка может рухнуть высотное здание

В Нью-Йорке может обрушиться высотное здание, находящееся на реконструкции. Власти мегаполиса перекрыли улицы вокруг строительной площадки..

В Нью-Йорке может обрушиться высотное здание, находящееся на реконструкции. Власти мегаполиса перекрыли улицы вокруг строительной площадки в центре Манхэттена.

37-этажное здание находится на 42-й улице между 2-й и 3-й авеню. Когда-то в нём размещался главный офис компании Pfizer. Теперь его переоборудуют из офисного в жилое.

Строителей и людей в округе эвакуировали.

[Райланд Уэст, работник в соседнем здании]:

«Я пытался попасть на работу в здание через дорогу, и нам сказали, что мы не можем войти с 42-й улицы. Я спросил полицейских, что происходит. Они сказали, что здание неустойчивое и что через тот вход нельзя войти. Я зашёл в офис с другой стороны, пробыл там минут 10, а потом всем сказали срочно эвакуироваться». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Первый звонок в службу 911 поступил около 8 утра во вторник. Сообщили о падении кирпичей с верхних этажей. Прибывшие на место специалисты выявили проблемы на 21 и 22 этаже. По словам мэра Нью-Йорка, там деформировались две несущие металлические колонны, а также были обнаружены трещины и провисание полов.

[Эоин Хартиган, рабочий в соседнем здании]:

«Я очень напуган. Я работаю в соседнем здании. И видеть что-то подобное в своём районе немного страшно». [житель Нью-Йорка]:

«Немного шокирует. Удивляет, что в центре Нью-Йорка возникла проблема с обрушением здания. Это просто удивительно».

Причины расследуют. Пока в здании планируют установить аварийные распорки.

[Кейси Диас, строитель]:

«Такого не должно было случиться. Колонны не должны так гнуться, понимаете? Может случиться всё что угодно. Я никогда раньше такого не видел, поэтому ничего не могу сказать». [житель Нью-Йорка]:

«Конечно, это страшно. Я рад, что людей эвакуировали».

Это офисное здание должны были перестроить в жилой дом на 1600 квартир. Завершить строительство планировали в следующем году. Теперь же дальнейшая судьба проекта неизвестна.

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