Суд разрешил Марин Ле Пен участвовать в выборах президента Франции

Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сможет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. Апелляционный суд Парижа оставил в силе обвинительный приговор по делу о хищении средств Европейского парламента, однако сократил срок запрета занимать выборные должности. Он истечёт до президентских выборов.

Ранее суд приговорил Ле Пен к трём годам лишения свободы. Два года назначены условно. Ещё один год она должна провести под домашним арестом с электронным браслетом.

В марте 2025 года суд первой инстанции признал Ле Пен виновной в хищении более четырёх миллионов евро, выделенных Европарламентом на оплату работы парламентских помощников. Тогда ей назначили пятилетний запрет на участие в выборах, что фактически лишало её возможности бороться за пост президента.

После решения апелляционного суда Ле Пен заявила, что намерена участвовать в президентских выборах 2027 года. Она также сообщила, что обжалует приговор в Кассационном суде. Вечером после заседания политик запустила сайт своей президентской кампании.

Защита Ле Пен заявила, что считает решение суда частичной победой. На улицах Парижа некоторые считают, что политик с обвинительным приговором не должен участвовать в президентских выборах.

[Флоранс, жительница Парижа]:

«Думаю, если человек баллотируется с электронным браслетом, он просто не заслуживает доверия. Это плохой пример».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Иную точку зрения высказывают в городе Энен-Бомон на севере Франции, где расположен избирательный округ Ле Пен. Там некоторые жители считают, что приговор не должен лишать её возможности бороться за пост президента.

[Килиан, студент]:

«Не думаю, что её участие в выборах должно быть ограничено из-за того, что она сделала. Да, на мой взгляд, это, возможно, серьёзная ошибка. Но я считаю, что она действительно должна участвовать в президентских выборах».

По данным последних опросов, Марин Ле Пен остаётся одним из главных претендентов на победу на президентских выборах 2027 года.[Флоранс, жительница Парижа]:

«Думаю, если человек баллотируется с электронным браслетом, он просто не заслуживает доверия. Это плохой пример».

Короткая ссылка на эту страницу: