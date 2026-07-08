Горбатые киты возвращаются в Рио-де-Жанейро после многолетнего отсутствия

Горбатый кит в заливе Гуанабара – такое зрелище раньше было большой редкостью. Но теперь этих морских..
Дата загрузки: 2026-07-08
Горбатый кит в заливе Гуанабара – такое зрелище раньше было большой редкостью. Но теперь этих морских млекопитающих всё чаще замечают у побережья Рио-де-Жанейро.
С июня по ноябрь тысячи горбатых китов мигрируют через бразильские воды, преодолевая примерно 4000 километров от мест кормления в Южном океане до мест размножения у северо-восточного побережья Бразилии.
В прошлом веке эти огромные млекопитающие были на грани исчезновения из-за чрезмерного вылова. В 1982 году Международная китобойная комиссия приняла решение о приостановке коммерческого китобойного промысла всех видов и популяций китов, начиная с сезона 85-го – 86-го годов.
После этого популяция начала постепенно восстанавливаться.
[Энрико Марковальди, основатель проекта «Горбатые киты»]:
«Увидеть кита в заливе Гуанабара просто чудесно. Это свидетельствует о том, что киты возвращаются и чувствуют себя хорошо. Они здоровы, и так будет и дальше. Надеюсь, через несколько лет мы увидим в заливе Гуанабара много китов».
В Рио-де-Жанейро действует проект «Горбатые киты». Его участники организуют научные экспедиции для наблюдения за морскими животными. Исследователи изучают поведение китов, определяют их размеры, отслеживают миграционные маршруты и места сбора, а также измеряют расстояние, на которое киты отплывают от берега.
[Педро Фроэс, биолог]:
«В 1988 году, когда проект был основан, мы оценивали популяцию горбатых китов в Бразилии максимум в 1500-2000 особей. К 2025 году их число достигло приблизительно 35 000. Это для нас победа, поскольку эта цифра близка к той, что была до начала чрезмерного промысла».
Горбатые киты входят в число самых далеко мигрирующих животных. Они могут проплывать до 8000 километров.
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