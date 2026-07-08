Горбатые киты возвращаются в Рио-де-Жанейро после многолетнего отсутствия

Горбатый кит в заливе Гуанабара – такое зрелище раньше было большой редкостью. Но теперь этих морских..

Горбатый кит в заливе Гуанабара – такое зрелище раньше было большой редкостью. Но теперь этих морских млекопитающих всё чаще замечают у побережья Рио-де-Жанейро.

С июня по ноябрь тысячи горбатых китов мигрируют через бразильские воды, преодолевая примерно 4000 километров от мест кормления в Южном океане до мест размножения у северо-восточного побережья Бразилии.

В прошлом веке эти огромные млекопитающие были на грани исчезновения из-за чрезмерного вылова. В 1982 году Международная китобойная комиссия приняла решение о приостановке коммерческого китобойного промысла всех видов и популяций китов, начиная с сезона 85-го – 86-го годов.

После этого популяция начала постепенно восстанавливаться.

[Энрико Марковальди, основатель проекта «Горбатые киты»]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Увидеть кита в заливе Гуанабара просто чудесно. Это свидетельствует о том, что киты возвращаются и чувствуют себя хорошо. Они здоровы, и так будет и дальше. Надеюсь, через несколько лет мы увидим в заливе Гуанабара много китов».

В Рио-де-Жанейро действует проект «Горбатые киты». Его участники организуют научные экспедиции для наблюдения за морскими животными. Исследователи изучают поведение китов, определяют их размеры, отслеживают миграционные маршруты и места сбора, а также измеряют расстояние, на которое киты отплывают от берега.

[Педро Фроэс, биолог]:

«В 1988 году, когда проект был основан, мы оценивали популяцию горбатых китов в Бразилии максимум в 1500-2000 особей. К 2025 году их число достигло приблизительно 35 000. Это для нас победа, поскольку эта цифра близка к той, что была до начала чрезмерного промысла».

Горбатые киты входят в число самых далеко мигрирующих животных. Они могут проплывать до 8000 километров.

Короткая ссылка на эту страницу: