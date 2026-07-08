Две бомбы взорвались в Дамаске во время визита Эмманюэля Макрона

Два взрыва прогремели возле отеля в Дамаске, где провёл ночь президент Франции Эмманюэль Макрон. Пострадали не менее 18 человек, повреждения получили несколько автомобилей и близлежащие здания. Полиция немедленно начала расследование.

Президент Франции находился в Сирии с официальным визитом. Незадолго до инцидента его кортеж покинул отель. Во время происшествия Макрон уже был на встрече с сирийским коллегой в президентском дворце.

Два взрыва прогремели с интервалом в пять минут. По словам очевидцев, вторая бомба взорвалась, когда на место происшествия прибыли полицейские.

[Нур ад-Дин аль-Баба, пресс-секретарь МВД Сирии]:

«Некоторое время назад мы обнаружили первую зацепку, указывающую на виновных. Взрывные устройства были заложены всего за несколько минут до взрыва. Это всё, что мы можем сообщить сейчас».

Атака подчеркнула проблемы безопасности в Сирии, с которыми сталкивается президент Ахмед аш-Шараа – бывший командир «Аль-Каиды» – исламистской организации, признанной террористической и запрещённой в России. Аш-Шараа пришёл к власти после свержения Башара Асада в декабре 2024 года.

Новый президент установил тесные связи с западными странами, стремясь стабилизировать и восстановить страну, разрушенную 13 годами гражданской войны.

Макрон – первый высокопоставленный западный лидер, посетивший Сирию после прихода аш-Шараа к власти. После этого визита президент Франции отправился в Анкару на саммит НАТО.