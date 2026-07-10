До 12 возросло число жертв лесного пожара в Альмерии

Лесной пожар в Альмерии на юге Испании унёс жизни двенадцати человек. Огонь тушат 150 пожарных. Такие..

Лесной пожар в Альмерии на юге Испании унёс жизни двенадцати человек. Огонь тушат 150 пожарных. Такие данные приводит Агентство по чрезвычайным ситуациям Андалусии.

Министр здравоохранения и чрезвычайных ситуаций Антонио Санс назвал этот пожар «самым разрушительным на сегодняшний день в регионе» и охарактеризовал ситуацию как «беспрецедентную трагедию».

Ранее на этой неделе на юге Франции недалеко от испанской границы бушевал другой лесной пожар, из-за которого пришлось эвакуировать более 10 000 человек. Эвакуации затронули около 20 городков и деревень.

В мае и июне в Западной Европе наблюдались сильные волны жары, которые высушили обширные территории, сделав их особенно уязвимыми перед лесными пожарами.

По данным Всемирной метеорологической организации, температура в Европе повышается более чем в два раза быстрее по сравнению с остальными регионами планеты. Из-за этого длительные периоды жары всё более вероятны.

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