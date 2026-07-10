Антимигрантские протесты охватили пригороды Йоханнесбурга. Десятки южноафриканцев, вооружённых палками, обходили дома и врывались в те, где,..

Южноафриканцы выгоняют мигрантов из их домов и передают полиции

Антимигрантские протесты охватили пригороды Йоханнесбурга. Десятки южноафриканцев, вооружённых палками, обходили дома и врывались в те, где, по их мнению, живут мигранты. Людей выводили на улицы и сажали в полицейские фургоны, после чего увозили.

Этот мигрант из Заимбабве говорит, что находится в ЮАР законно. Но протестующие на диалог не настроены.

Рост антимигрантских настроений достиг пика во время общенациональных протестов 30 июня. Этот день был неофициально установлен как крайний срок для выезда нелегальных иммигрантов из страны.

Главный лидер движения заявила, что протесты будут проходить каждый четверг, пока требования не будут выполнены.

Миллионы южноафриканцев не могут трудоустроиться. Многие винят мигрантов в том, что те отнимают рабочие места, провоцируют рост преступности и создают нагрузку на систему государственных услуг. По мнению социологов, эти утверждения не имеют оснований.

В последние месяцы южноафриканцы неоднократно собирались группами и нападали на мигрантов, а также грабили магазины, принадлежащие иностранцам.

В ответ на протесты полиция стала активнее задерживать нелегальных мигрантов.

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В то же время президент Сирил Рамафоса предостерегает протестующих, говоря, что нельзя на мигрантов возлагать ответственность за глубоко укоренившиеся проблемы страны.

Правительство неоднократно разъясняло гражданам, что они не имеют права самостоятельно заниматься обеспечением соблюдения иммиграционного законодательства.

По статистике, в ЮАР проживает около трёх миллионов мигрантов. Это примерно 4% населения страны, что по мировым меркам относительно низкий показатель.

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