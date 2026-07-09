США нанесли новые удары по Ирану после заявления Трампа об окончании перемирия

[журналистка]:

«Режим прекращения огня не действует? Сделка мертва?»

[Дональд Трамп, президент США]:

«Для меня, я думаю, всё кончено. Я больше не хочу иметь с ними дело. Они подонки. Я считаю, что всё закончено».

Президент США Дональд Трамп заявил, что временное соглашение, которое должно было положить конец войне с Ираном, фактически прекратило действовать.

Одновременно армия США объявила о начале новой военной операции против Ирана и провела серию ударов. Центральное командование вооружённых сил заявило, что их целью было лишить Тегеран возможностей перекрывать Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов мирового экспорта нефти.

Как заявили в Вашингтоне, операцию начали после того, как ранее три грузовых судна подверглись атакам, проходя через пролив.

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О возобновлении ударов Трамп сказал, выступая на саммите НАТО в Турции.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Они больны. С ними что-то не так. Мы сказали: идите и занимайтесь своими похоронами. Но вместо этого вчера они начали запускать ракеты по судам. Поэтому прошлой ночью мы очень сильно ударили по ним. Очень сильно. Я бы сказал, в двадцать раз сильнее, в двадцать раз жёстче».

Иранские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах на южном побережье страны, включая крупнейший порт и ключевые военно-морские объекты.

Тегеран не взял на себя ответственности за атаки на суда. При этом он второй день подряд наносит удары по Кувейту и Бахрейну, где находятся американские военные базы.

На фоне нового роста напряжённости в Ормузском проливе цены на нефть снова поползли вверх.

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