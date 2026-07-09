Японские медики лечат венесуэльцев, потерявших дома из-за двойного землетрясения

Число жертв разрушительных землетрясений в Венесуэле достигло 3685. Ещё тысячи людей числятся пропавшими без вести. Потеряли..

Число жертв разрушительных землетрясений в Венесуэле достигло 3685. Ещё тысячи людей числятся пропавшими без вести. Потеряли кров почти 18 000 человек. Они живут во временных убежищах, а также в палатках на улицах, в парках и других общественных местах, причём в антисанитарных условиях.

В наиболее пострадавшем прибрежном штате Ла-Гуайра люди нуждаются в питьевой воде и еде, а также в медицинской помощи.

В городе Катия-ла-Мар врачи из Японии лечат пострадавших. У многих остались травмы и раны после стихийного бедствия, у некоторых появились кожные заболевания.

[Мототака Инаба, врач из Японии]:

«Есть ещё проблемы – это лекарства, медикаменты, а также жильё. В таких обстоятельствах очень сложно сохранить здоровье». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Люди благодарят за помощь, но говорят, что её по-прежнему недостаточно.

[Каролина де Асуахе, местная жительница]:

«Я искренне благодарю всех, кто поддержал нас и помог: Колумбию, Испанию, США и правительство Венесуэлы. Я искренне благодарю их, но нам нужна дополнительная помощь.

Тем временем в аэропорту в пригороде Каракаса люди выстраиваются в очередь за гуманитарной помощью, прибывшей из США. В каждом наборе немного еды, вода и средства гигиены.

[Йониэль Рейес, местный житель]:

«Я никогда не думал, что буду получать помощь из США. Друзья, простите, я не говорю по-английски. Я только учусь. Мы, венесуэльцы, очень благодарны за эту помощь».

Между тем люди говорят, что им настолько тяжело, что они даже не могут оплакивать погибших. Надо постоянно заботиться о том, чтобы найти еду и воду. Жара подрывает здоровье, а плохие условия жизни и полная неопределённость постоянно держат в напряжении.

Управление ООН по снижению риска бедствий оценивает прямой материальный ущерб, нанесённый жилому фонду и инфраструктуре Венесуэлы, в 37 миллиардов долларов.

А Управление ООН по координации гуманитарных вопросов призывает международных спонсоров выделить 300 миллионов долларов для помощи 1 миллиону 300 тысячам венесуэльцев, остро нуждающихся в поддержке.

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