В Лондоне представили «ожившие» фрески Сикстинской капеллы

«Ожившие» фрески Сикстинской капеллы, созданные Микеланджело, представили на новой выставке в Лондоне. Иммерсивное 3D-шоу проходит в..

«Ожившие» фрески Сикстинской капеллы, созданные Микеланджело, представили на новой выставке в Лондоне. Иммерсивное 3D-шоу проходит в галерее Frameless.

Оно предлагает переосмыслить самые известные фрески мастера эпохи Возрождения. В их числе – «Сотворение Адама», «Отделение света от тьмы», «Отделение суши от вод» и «Сотворение светил и растительности».

[Райан Этвуд, креативный директор компании Frameless]:

«Мы хотим привлечь внимание к искусству, заинтересовать тех, кто, возможно, не слишком его любит; пригласить их сюда, чтобы они получили удовольствие и, надеюсь, потом захотели увидеть подлинник».

Микеланджело, получив предложение расписать своды Сикстинской капеллы, не хотел браться за эту работу. Он считал себя скульптором, а не живописцем. Однако всё же согласился и выполнил масштабный проект в кратчайшие сроки.

[Рут Миллингтон, историк искусства]:

«И в свою работу, которой он посвятил четыре года, трудясь на специально спроектированных им самим лесах, он привнёс взгляд скульптора. Таким образом, Сикстинская капелла – это триумф человеческого воображения, мастерства повествования, художественного таланта и невероятной физической выносливости».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

На создание иммерсивной экспозиции потребовалось много времени.

[Райан Этвуд, креативный директор компании Frameless]:

«Сотни часов, если не тысячи. Посудите сами: только в этом фрагменте задействовано 50 отдельных 3D-моделей. Плюс музыкальная композиция. Разумеется, звуковой дизайн. Анимация, мэппинг в пространстве зала. Работы много».

Микеланджело работал над росписью потолка Сикстинской капеллы с 1508 по 1512 год. Это произведение искусства считается одним из самых знаменитых шедевров Высокого Возрождения.

Короткая ссылка на эту страницу: