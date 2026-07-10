В Лондоне представили «ожившие» фрески Сикстинской капеллы

«Ожившие» фрески Сикстинской капеллы, созданные Микеланджело, представили на новой выставке в Лондоне. Иммерсивное 3D-шоу проходит в..
Дата загрузки: 2026-07-13
«Ожившие» фрески Сикстинской капеллы, созданные Микеланджело, представили на новой выставке в Лондоне. Иммерсивное 3D-шоу проходит в галерее Frameless.
Оно предлагает переосмыслить самые известные фрески мастера эпохи Возрождения. В их числе – «Сотворение Адама», «Отделение света от тьмы», «Отделение суши от вод» и «Сотворение светил и растительности».
[Райан Этвуд, креативный директор компании Frameless]:
«Мы хотим привлечь внимание к искусству, заинтересовать тех, кто, возможно, не слишком его любит; пригласить их сюда, чтобы они получили удовольствие и, надеюсь, потом захотели увидеть подлинник».
Микеланджело, получив предложение расписать своды Сикстинской капеллы, не хотел браться за эту работу. Он считал себя скульптором, а не живописцем. Однако всё же согласился и выполнил масштабный проект в кратчайшие сроки.
[Рут Миллингтон, историк искусства]:
«И в свою работу, которой он посвятил четыре года, трудясь на специально спроектированных им самим лесах, он привнёс взгляд скульптора. Таким образом, Сикстинская капелла – это триумф человеческого воображения, мастерства повествования, художественного таланта и невероятной физической выносливости».
На создание иммерсивной экспозиции потребовалось много времени.
[Райан Этвуд, креативный директор компании Frameless]:
«Сотни часов, если не тысячи. Посудите сами: только в этом фрагменте задействовано 50 отдельных 3D-моделей. Плюс музыкальная композиция. Разумеется, звуковой дизайн. Анимация, мэппинг в пространстве зала. Работы много».
Микеланджело работал над росписью потолка Сикстинской капеллы с 1508 по 1512 год. Это произведение искусства считается одним из самых знаменитых шедевров Высокого Возрождения.
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