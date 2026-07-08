В Боснии сохраняют традицию изготовления плетёного сыра

Власти региона Янь на западе Боснии и Герцеговины начали процедуру регистрации географического происхождения местного плетёного сыра. Этот традиционный продукт уже много поколений изготавливают вручную в окрестностях реки Янь. Сегодня его предлагают в местных тавернах и ресторанах как одну из главных гастрономических изюминок региона.

Сыр делают только из свежего коровьего молока. Пока масса остаётся тёплой и эластичной, её вытягивают, формируют и заплетают вручную в характерную косу.

[Драгана Саинь Пильич, хозяйка таверны]:

«Янь – это не просто река. Это регион, в котором больше двадцати деревень. И у нас много своих особенностей. Не только этот сыр. Есть домашний каймак и другие молочные продукты. Всё это традиционное, домашнее, и у каждого продукта своя история».

Секреты приготовления местные жители передают из поколения в поколение. Сыровар Рада Джакич каждый день начинает работу с утренней дойки, после чего молоко оставляют в тёплом помещении.

[Рада Джакич, сыровар]:

«Я не знаю точной температуры, но должно быть именно тепло. Чтобы сделать этот сыр, молоко должно достичь определённой кислотности, тогда сыр начинает отделяться от сыворотки».

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Для получения одного килограмма готового сыра требуется 11-12 литров молока. После нагревания сырную массу вручную растягивают и заплетают.

По словам производителей, вкус сыра меняется в зависимости от того, какую траву едят коровы в разное время года.

[Рада Джакич, сыровар]:

«Если существует по-настоящему натуральная еда, то это именно она. Мои коровы зимой едят только сено, а летом – траву. Всё, что находят в природе. Никаких комбикормов или силоса. Только сено и немного соли».

Защита географического происхождения должна помочь сохранить традиционную технологию производства. Это сделает местный сыр ещё одним узнаваемым гастрономическим символом Боснии.

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