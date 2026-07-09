Ещё восемь детей погибли в результате схода оползня в лагере для рохинджа в Бангладеш

Снова трагедия в лагере для беженцев рохинджа в Бангладеш – крупнейшем в мире. Здесь в результате схода нового оползня погибли восемь детей. Ещё пять пострадали.

[Мухибулла, спасатель-доброволец]:

«Это женское учебное заведение. Над ним расположена мечеть. Здесь была стена. Когда шёл сильный дождь, склон вдруг обрушился, и стена – тоже. Внутри класса находились девочки, они пошли в дом поесть. Но гора обрушилась, и стена рухнула на тех, кто был внутри. Мы прибежали, услышав грохот, и начали спасать». [Абдул Башет, спасатель-доброволец]:

«Гора обрушилась, проломила стену и завалила женскую школу. Мы спасли двоих живыми и доставили их в больницу».

В целом из-под завалов извлекли 13 детей. Пятерых из них удалось спасти.

Напомним, ранее на этой неделе в этом комплексе лагерей в Кокс-Базаре в результате схода оползней погибли ещё восемь человек, среди которых были женщины и дети.

В этих переполненных лагерях проживают более 1 миллиона 200 тысяч беженцев-рохинджа. Они бегут сюда, начиная с 2017 года, опасаясь военных репрессий в соседней Мьянме, где их считают чужаками.