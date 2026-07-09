В Лондоне бросил якорь парусник «Нао Виктория» – реплика корабля, совершившего первое кругосветное плавание

Необычное судно бросило якорь в лондонской гавани Сент-Кэтрин-Докс. Это «Нао Виктория» – точная копия корабля, который..

Необычное судно бросило якорь в лондонской гавани Сент-Кэтрин-Докс. Это «Нао Виктория» – точная копия корабля, который первым в истории обогнул земной шар. Кругосветное путешествие длилось с 1519 по 1522 год.

Мачта и паруса этого судна возвышаются над всеми остальными яхтами в гавани, включая королевскую баржу «Глориана», построенную специально для торжеств в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II.

Каракка «Нао Виктория» участвовала в экспедиции португальского мореплавателя Фернана Магеллана. Для точного воссоздания размеров и оснащения судна использовали документальные источники, летописи и морские трактаты. Однако копия оборудована некоторыми необходимыми современными системами, такими как GPS и радиосвязь.

Как и настоящий исторический корабль, «Нао Виктория» требует тщательного ухода для поддержания мореходных качеств. Эта задача лежит на боцмане Маэль Грегуар. Она каждый день что-то ремонтирует или подкрашивает.

Содержание такого парусника обходится дорого, поэтому к работе привлекают волонтёров.

Один из них – Фернандо Медина Санс. Он выполняет разные задачи, но больше всего любит рассказывать историю корабля гостям плавучего музея.

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[Фернандо Медина Санс, член экипажа судна]:

«Это «Нао Виктория» – точная копия судна из экспедиции Магеллана, проходившей в 1519-1522 годах. В плавание отправились пять кораблей, а вернулся один. Этим судном была «Нао Виктория», чью копию мы видим сейчас. Судно построили в 93-м году, так что ему уже около 23 лет, и оно совершило кругосветное плавание».

В каждом порту, куда заходит «Нао Виктория», на борт приглашают гостей. Им рассказывают об эпохе парусного флота и великих географических открытиях.

Капитан «Нао Виктории» Педро Альварес любит ходить под парусом. Говорит, что корабль хорошо держится на воде, однако из-за невысокой скорости плавание в оживлённых проливах довольно напряжённое. А в океане надо быть готовым к любым неожиданностям.

[Педро Альварес, капитан судна]:

«Нужно всегда держать в голове прогноз погоды, постоянно учитывать течение и волны. Корабль идёт медленно, ведь он рассчитан на дальние переходы, а управление здесь полностью ручное. Это сложно: у нас нет автопилота, поэтому мне приходится всё время стоять у штурвала».

Капитан проводит мастер-классы по управлению парусником для гостей музея.

[Белла Бейтс, туристка из Новой Зеландии]:

«Было здорово. Здесь много старинных вещей, и у каждой, наверное, есть особое значение. Интересно узнать, как люди путешествовали раньше, а потом сравнить это с современными судами. Сразу видна разница».

Этим летом Европа страдает от аномальной жары. И Великобритания не исключение.

В открытом море ветер помогает легче переносить жару, но в порту, под палящим солнцем, экипажу приходится нелегко.

[Маэль Грегуар, боцман]:

«Это деревянная лодка, к тому же чёрного цвета. Поэтому на солнце она сильно нагревается. Но в трюме есть кондиционер и система вентиляции, так что всё в порядке. А утром и вечером, когда солнце начинает садиться, мы поливаем палубу водой. Это помогает охладить судно и наши жилые помещения внизу».

Реплика «Нао Виктории» совершила кругосветное плавание в период с 2004 по 2006 год. Она вышла из испанской Севильи и, преодолев 43 000 километров, вернулась туда же.

Плавучий музей побывал во многих портах разных стран. Его увидели более шести миллионов человек.

«Нао Виктория» пробудет в Лондоне до 12 июля, а потом отправится в Дувр, где будет стоять в порту до конца августа. Затем судно продолжит турне.

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