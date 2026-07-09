Грузинские фермеры возвращаются к выращиванию древних сортов пшеницы

Грузинские фермеры возрождают древние сорта пшеницы. Недавно археологи обнаружили, что эти хлебные злаки выращивали на территории..

Грузинские фермеры возрождают древние сорта пшеницы. Недавно археологи обнаружили, что эти хлебные злаки выращивали на территории Грузии ещё 8000 лет назад. А в прошлом году грузинские традиции выращивания пшеницы включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Из 20 видов пшеницы в мире 15 выращивают в Грузии. Причём пять видов – эндемики этой страны. Но многие древние сорта почти исчезли в результате советской сельскохозяйственной политики. В Грузии выращивали только чай, виноград и цитрусовые. Другие продукты питания импортировали.

Зависимость от импорта сохраняется и теперь. Чтобы её преодолеть, Ассоциация биологического земледелия «Элкана» уже 12 лет занимается сохранением и популяризацией традиционных грузинских сельскохозяйственных культур.

[Теа Читадзе, сотрудница компании «Элкана»]:

«В хозяйстве, выполняющем роль «ковчега семян», мы не только высеваем и размножаем эти уникальные эндемичные виды и местные сорта культур, но и фиксируем опыт их выращивания, а также знания, накопленные нами за всё время этой работы». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Всё начиналось с небольшого количества семян. Сейчас компания поставляет семена пшеницы и других эндемичных культур более чем 100 фермерам.

[Мариам Джорджадзе, директор компании «Элкана»]:

«Мы выдавали фермерам одну порцию семян с условием возврата полутора порций для передачи другому хозяйству. Таким образом выстраивалось сотрудничество нашей организации с аграриями, что позволило нам широко распространить эти сорта».

Местные сорта пшеницы обладают повышенной устойчивостью к грибковым заболеваниям и погодным катаклизмам и могут расти на бедных почвах. К тому же такая пшеница вкуснее, чем злаки промышленных сортов.

Французский пекарь Жан-Жак Жакоб приехал в Грузию 21 год назад. Здесь обнаружил, что местные сорта пшеницы не вызывают у него непереносимости глютена. Теперь в своей пекарне в Тбилиси он продаёт выпечку именно из такой муки.

[Жан-Жак Жакоб, пекарь]:

«Эта пекарня – словно мост между городом и селом. Если ты можешь что-то произвести, но не можешь продать – это проблема».

Главное препятствие на пути развития отрасли – это обеспечение коммерческой жизнеспособности местных сортов пшеницы. Они обладают высокой питательной ценностью, но урожайность ниже, чем у промышленных сортов. Поэтому конкурировать трудно.

Грузинская ассоциация производителей пшеницы ведёт переговоры с правительством, чтобы получить всестороннюю поддержку. По мнению фермеров, древние сорта важно сохранить, поскольку это ценное наследие не только Грузии, но и всего мира.

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