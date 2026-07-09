Грузинские фермеры возвращаются к выращиванию древних сортов пшеницы

Грузинские фермеры возрождают древние сорта пшеницы. Недавно археологи обнаружили, что эти хлебные злаки выращивали на территории..
Дата загрузки: 2026-07-13
Из 20 видов пшеницы в мире 15 выращивают в Грузии. Причём пять видов – эндемики этой страны. Но многие древние сорта почти исчезли в результате советской сельскохозяйственной политики. В Грузии выращивали только чай, виноград и цитрусовые. Другие продукты питания импортировали.
Зависимость от импорта сохраняется и теперь. Чтобы её преодолеть, Ассоциация биологического земледелия «Элкана» уже 12 лет занимается сохранением и популяризацией традиционных грузинских сельскохозяйственных культур.
[Теа Читадзе, сотрудница компании «Элкана»]:
«В хозяйстве, выполняющем роль «ковчега семян», мы не только высеваем и размножаем эти уникальные эндемичные виды и местные сорта культур, но и фиксируем опыт их выращивания, а также знания, накопленные нами за всё время этой работы».
Всё начиналось с небольшого количества семян. Сейчас компания поставляет семена пшеницы и других эндемичных культур более чем 100 фермерам.
[Мариам Джорджадзе, директор компании «Элкана»]:
«Мы выдавали фермерам одну порцию семян с условием возврата полутора порций для передачи другому хозяйству. Таким образом выстраивалось сотрудничество нашей организации с аграриями, что позволило нам широко распространить эти сорта».
Местные сорта пшеницы обладают повышенной устойчивостью к грибковым заболеваниям и погодным катаклизмам и могут расти на бедных почвах. К тому же такая пшеница вкуснее, чем злаки промышленных сортов.
Французский пекарь Жан-Жак Жакоб приехал в Грузию 21 год назад. Здесь обнаружил, что местные сорта пшеницы не вызывают у него непереносимости глютена. Теперь в своей пекарне в Тбилиси он продаёт выпечку именно из такой муки.
[Жан-Жак Жакоб, пекарь]:
«Эта пекарня – словно мост между городом и селом. Если ты можешь что-то произвести, но не можешь продать – это проблема».
Главное препятствие на пути развития отрасли – это обеспечение коммерческой жизнеспособности местных сортов пшеницы. Они обладают высокой питательной ценностью, но урожайность ниже, чем у промышленных сортов. Поэтому конкурировать трудно.
Грузинская ассоциация производителей пшеницы ведёт переговоры с правительством, чтобы получить всестороннюю поддержку. По мнению фермеров, древние сорта важно сохранить, поскольку это ценное наследие не только Грузии, но и всего мира.
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