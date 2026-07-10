После землетрясения в Венесуэле спасают сотни оставшихся без хозяев животных

Более 530 собак и кошек спасли в Венесуэле после серии землетрясений, которая произошла 24 июня. Животных..

Более 530 собак и кошек спасли в Венесуэле после серии землетрясений, которая произошла 24 июня. Животных доставляют в приют Nevado в штате Ла-Гуайра. Многие поступают с обезвоживанием и анемией.

При этом волонтёры продолжают искать питомцев среди разрушенных зданий.

[Оскар Иса, сотрудник приюта Nevado]:

«Если бы это зависело от меня, в свободное время я ходил бы с мешком корма, потому что на улицах так много животных. Иногда я спрашиваю себя: кто о них заботится? Бывает, я стараюсь не смотреть на них слишком долго, потому что собаки почему-то всегда оборачиваются и смотрят на меня. Погладить животное, увидеть, как оно к тебе тянется, а потом оставить его – это тяжело, очень тяжело».

Волонтёры обследуют руины жилых домов обычно ночью.

[Рене Кардозо, координатор миссии Nevado]:

«Прошлой ночью мы спасли почти 40 кошек из разрушенного дома. Мы выходим ночью, потому что именно тогда кошки тоже выходят. Днём жара заставляет их прятаться, из-за чего многие поступают к нам с тепловым ударом и обезвоживанием».

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Среди спасённых животных есть те, чьих хозяев до сих пор не удалось найти. В приют приходят люди, готовые забрать питомцев домой.

[Андреа Гомес, студентка]:

«Сегодня я пришла сюда, чтобы забрать одно из животных, которые пострадали и остались на улице. Я хочу подарить ему новую жизнь и новое будущее. Столько животных остались без хозяев или потеряли свои семьи».

Согласно последним данным властей Венесуэлы, число погибших в результате землетрясений превысило 3600 человек.

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