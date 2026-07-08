Около 800 тонн излишков продуктов ежегодно образуется на крупнейшем рынке австралийского Мельбурна. Теперь же часть непроданных..

Как в Австралии спасают продукты с рынка

Около 800 тонн излишков продуктов ежегодно образуется на крупнейшем рынке австралийского Мельбурна. Теперь же часть непроданных овощей и фруктов отправляют не на свалку, а благотворительным организациям.

В программе пока участвуют пять из 35 торговых точек рынка.

[Мехмет Тики, продавец]:

«Я не хочу выбрасывать продукты в мусор, потому что мне тяжело видеть, как еду тратят впустую. Поэтому в конце дня я лучше отдам её бесплатно, даже если не удалось всё продать».

Проверка отходов показала, что большая часть выбрасываемой продукции остаётся пригодной для употребления.

[Лавела Форрест, представительница Purpose Precinct]:

«Мы провели серию проверок содержимого контейнеров и выяснили, что около 97 процентов того, что выбрасывается, на самом деле можно есть».

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Сейчас продукты получают три благотворительные организации. Они используют их для приготовления бесплатных обедов и работы продуктовых пунктов помощи.

[Мэтт Рейффел, представитель SecondBite]:

«Мы спасаем эту еду, собираем её и доставляем людям, которым она действительно нужна».

По данным городских властей Мельбурна, почти половина жителей города хотя бы раз сталкивалась с нехваткой продовольствия. Между тем, программу по сбору пищевых отходов планируют расширять. Она должна включить мясо и упакованные продукты.

Это позволит спасти ещё больше продуктов и увеличить объём продовольственной помощи.

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