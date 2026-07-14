Силы безопасности Нигерии освободили 39 школьников и пять учителей, которые провели в плену почти два месяца...

В Нигерии освободили из плена похищенных школьников и учителей

Силы безопасности Нигерии освободили 39 школьников и пять учителей, которые провели в плену почти два месяца. Вооружённые боевики похитили детей и взрослых из трёх школ в штате Ойо на юго-западе Нигерии. Одного учителя убили почти сразу после похищения.

Сейчас освобождённые ученики и учителя покидают столицу штата и возвращаются в свой район Ориире. Некоторых сопровождают родственники.

[Оладежи Олатунжи, муж освобождённой учительницы]:

«Это была непростая ситуация, но мы надеялись на Божью помощь. Не только я, но и мать моей жены – пожилая женщина – оставалась сильной. И Бог на самом деле помог нам пережить это трудное время».

В спасательной операции участвовали армия, полиция, спецслужбы и некоторые гражданские лица. Подробностей не раскрывают, но известно, что погибли несколько солдат.

Также власти сообщают, что в ходе операции были ликвидированы боевики, некоторых подозреваемых взяли под стражу. Более полной информации не дают.

Массовые похищения людей стали серьёзной проблемой в Нигерии в последние годы. Банды преступников и джихадистские группировки, используя слабую систему безопасности, нападают на школы и сельские общины и берут людей в заложники. Затем требуют у властей выкуп.

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Такие похищения в основном происходят на преимущественно мусульманском севере страны, а на христианском юго-западе до сих пор происходили редко.

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