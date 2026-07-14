На Темзе идёт ежегодная перепись королевских лебедей

На Темзе в Англии стартовала ежегодная перепись королевских лебедей. Традиции уже 800 лет. Официальный представитель монарха..

На Темзе в Англии стартовала ежегодная перепись королевских лебедей. Традиции уже 800 лет. Официальный представитель монарха вместе с командой помощников будет пять дней подсчитывать пернатых.

Шесть традиционных лодок-вереек отправляются в путь из Санбери-он-Темз. Они поднимутся вверх по течению на 130 километров и достигнут Абингдона. Во время путешествия всех ждёт много работы.

[Дэвид Барбер, королевский инвентаризатор лебедей]:

«В нашей команде 19 человек. Они переписывают и осматривают лебедей. Когда встречаем выводок с лебедятами, мы на лодках окружаем их широким кольцом. Лодки постепенно сближаются, и тогда можно поднять лебедят и взрослых птиц из воды».

Королевские инвентаризаторы подсчитывают всех лебедей, а молодых ещё измеряют и взвешивают. В прежние годы на Темзе за сезон рождалось до 150 лебедят. Потом ситуация ухудшилась. В прошлом году насчитали 115 молодых птиц, а в позапрошлом – всего 86.

Королевский смотритель лебедей Дэвид Барбер говорит, что главные угрозы – птичий грипп и подростки, которые стреляют по лебедям из рогаток и пневматических винтовок.

[Дэвид Барбер, королевский инвентаризатор лебедей]:

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«Поэтому мы и приглашаем школьников: хотим, чтобы дети учились ценить природу».

Специалисты также осматривают всех пойманных птиц, чтобы оказать помощь тем, кто болен или ранен. Периодически лебеди запутываются в рыболовной леске или получают травмы от рыболовных крючков.

По традиции все дикие лебеди-шипуны в Великобритании принадлежат монарху. Раньше мясо этих птиц всегда было на королевском столе. Теперь в пищу лебедей не употребляют, но обычай их подсчитывать сохранился. Главная цель такой миссии – просвещение и охрана природы.

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