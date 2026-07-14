Жители испанской Альмерии возвращаются в посёлки после пожара

На этих кадрах – то, что увидели жители деревни Бедар на юге Испании, когда вернулись оценить..

На этих кадрах – то, что увидели жители деревни Бедар на юге Испании, когда вернулись оценить ущерб после лесного пожара. Некоторые дома уцелели, а некоторые сгорели дотла либо сильно пострадали.

[житель Бедара]:

«Мы не получали никаких предупреждений. Я был в баре с другом и увидел дым, мы почувствовали запах дыма. Кто-то проехал мимо и сказал, что в Лос-Колладосе пожар, поэтому мы поехали домой. Дома я вышел на террасу и увидел, что дым совсем рядом».

Нынешний лесной пожар в провинции Альмерия стал самым смертоносным для Испании более чем за 40 лет. Жители одного из труднодоступных районов с разбросанными по территории домами оказались в ловушке. Погибли 13 человек.

[житель Бедара]:

«Я побежал обратно в дом, чтобы эвакуировать бабушку и тетю. У моей бабушки болезнь Альцгеймера, а у тети психическое заболевание. Мы сели в машину и уехали в чём были в сторону города Лос-Гальярдос».

Дороги, ведущие в город, усеяны обугленными деревьями.

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[житель Бедара]:

«В центре города была полиция, они помогали людям в борьбе с лесным пожаром. Я не получил никакого уведомления. Я действовал по ситуации. Интуиция подсказывала, что нам нужно уехать из деревни, и это спасло нам жизнь».

Испания и большая часть Южной Европы сталкиваются с всё более интенсивными сезонами лесных пожаров. Эксперты говорят, что необычно сильные весенние дожди в этом году стимулировали рост растительности, создав обилие горючего материала. Он высох в условиях сильной летней жары и способствует быстрому распространению огня.

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