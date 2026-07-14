Трамп потребовал от персидских стран оплатить защиту Ормузского пролива

Дональд Трамп объявил, что США продолжают военную операцию против Ирана. По его словам, американские силы наносят..

Дональд Трамп объявил, что США продолжают военную операцию против Ирана. По его словам, американские силы наносят удары по объектам, связанным с Ормузским проливом, и восстанавливают морскую блокаду в отношении Тегерана.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы контролируем пролив. Мы восстанавливаем блокаду. И это блокада для Ирана. Другими словами, любой, кто ведёт дела с Ираном, не может пройти. Все остальные смогут пройти. Так что это очень сильная блокада. И она, вероятно, даже эффективнее, чем нанесение ударов по ним. Но я думаю, что именно сочетание этих факторов действительно даёт результат».

При этом Трамп заявил, что возможность дипломатического урегулирования сохраняется. По его словам, стороны были близки к соглашению несколько дней назад, однако сделка сорвалась.

Президент США также заявил, что Вашингтон рассчитывает получить компенсацию за обеспечение безопасности судоходства в регионе. По его словам, платить должны страны, которые получают выгоду от американского военного присутствия, включая Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн и Кувейт.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Да, я хочу получить компенсацию, потому что мы защищаем очень богатую часть мира. Мы тратим деньги. И поэтому мы собираемся получить компенсацию за защиту».

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Ранее Вашингтон объявил о военной операции в отношении Ирана после серии взаимных ударов. Тегеран же вновь заявил о закрытии Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировых поставок нефти.

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