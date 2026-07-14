Трамп потребовал от персидских стран оплатить защиту Ормузского пролива

Дональд Трамп объявил, что США продолжают военную операцию против Ирана. По его словам, американские силы наносят..
Дата загрузки: 2026-07-14
Дональд Трамп объявил, что США продолжают военную операцию против Ирана. По его словам, американские силы наносят удары по объектам, связанным с Ормузским проливом, и восстанавливают морскую блокаду в отношении Тегерана.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Мы контролируем пролив. Мы восстанавливаем блокаду. И это блокада для Ирана. Другими словами, любой, кто ведёт дела с Ираном, не может пройти. Все остальные смогут пройти. Так что это очень сильная блокада. И она, вероятно, даже эффективнее, чем нанесение ударов по ним. Но я думаю, что именно сочетание этих факторов действительно даёт результат».
При этом Трамп заявил, что возможность дипломатического урегулирования сохраняется. По его словам, стороны были близки к соглашению несколько дней назад, однако сделка сорвалась.
Президент США также заявил, что Вашингтон рассчитывает получить компенсацию за обеспечение безопасности судоходства в регионе. По его словам, платить должны страны, которые получают выгоду от американского военного присутствия, включая Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн и Кувейт.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Да, я хочу получить компенсацию, потому что мы защищаем очень богатую часть мира. Мы тратим деньги. И поэтому мы собираемся получить компенсацию за защиту».
Ранее Вашингтон объявил о военной операции в отношении Ирана после серии взаимных ударов. Тегеран же вновь заявил о закрытии Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировых поставок нефти.
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