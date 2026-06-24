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Главный британский кот остаётся на посту после отставки Кира Стармера

Главный британский кот остаётся на посту после отставки Кира Стармера

Кот Ларри, главный мышелов британского правительства, останется жить на Даунинг-стрит после отставки премьер-министра Кира Стармера. Тот..

Дата загрузки: 2026-06-24

Главный британский кот остаётся на посту после отставки Кира Стармера

Кот Ларри, главный мышелов британского правительства, останется жить на Даунинг-стрит после отставки премьер-министра Кира Стармера. Тот недавно объявил, что уходит с поста.

За время своей службы кот успел поработать при шести главах правительства Великобритании.

Ларри поселился в резиденции в феврале 2011 года. Его взяли из приюта по решению премьер-министра Дэвида Кэмерона. Коту было поручено бороться с нашествием крыс.

С тех пор Ларри стал местной знаменитостью и любимцем журналистов.

[Джастин Нг, фотограф на Даунинг-стрит]:
«Он буквально жил на улице, и я начал фотографировать его просто из любопытства. Меня поразило, насколько невозмутимо он вёл себя на Даунинг-стрит».

Особую известность кот получил благодаря неожиданным появлениям во время визитов мировых лидеров.

[Джастин Нг, фотограф на Даунинг-стрит]:
«Он мастер случайно попадать в кадр. Если приезжает иностранный лидер, можно быть уверенным: он появится ровно в тот момент, когда начинается приветствие. Такое случалось много раз».

Во время визита Дональда и Мелании Трамп в 2019 году он спокойно спал на подоконнике.

[Джастин Нг, фотограф на Даунинг-стрит]:
«Это классический Ларри. Ему всё равно, что происходит вокруг. Событие очень важное, а он ведёт себя как обычно».

Хотя Ларри часто считают слишком ленивым для охоты на грызунов, он всё же демонстрировал свои навыки. В 2020 году фотографы запечатлели его во время охоты на голубя.

Расходы на содержание Ларри оплачивают сотрудники Даунинг-стрит, а не британские налогоплательщики. За время службы Ларри на Даунинг-стрит сменились Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

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