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Пожар в детском доме в Алжире: 11 погибших

Пожар в детском доме в Алжире: 11 погибших

Трагедия в пригороде столицы Алжира – одноимённом городе Алжир. В районе Мохаммадия случился пожар в детском..

Дата загрузки: 2026-07-17

Пожар в детском доме в Алжире: 11 погибших

Трагедия в пригороде столицы Алжира – одноимённом городе Алжир. В районе Мохаммадия случился пожар в детском доме. Погибли одиннадцать человек, включая детей. Ещё 19 пострадали.

Десять из них получили ожоги различной степени тяжести. Спасатели также эвакуировали пятерых детей-инвалидов.

[очевидец]:
«Пожар начался примерно в 3:15 утра. Мы услышали об этом и выбежали. Полиция и служба гражданской защиты приехали и немедленно приступили к работе. <…> Видеть такое своими глазами очень нелегко».

Подробностей о жертвах, их возрасте, а также о возможной причине пожара пока не сообщают.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования в связи с трагедией.

В последние дни в Алжире стоит сильная жара. По данным властей, только в минувшую среду по всей стране было ликвидировано 913 пожаров.

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