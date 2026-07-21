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Искусство на траве: гигантские пиктограммы появились в Черногории

Искусство на траве: гигантские пиктограммы появились в Черногории

Гигантские пиктограммы на траве появились в самом сердце национального парка Дурмитор в Черногории. Их создали черногорские..

Дата загрузки: 2026-07-21

Искусство на траве: гигантские пиктограммы появились в Черногории

Гигантские пиктограммы на траве появились в самом сердце национального парка Дурмитор в Черногории. Их создали черногорские и сербские художники. Вдохновением послужили местные средневековые надгробия, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Художники также черпали вдохновение в традиционных тканых коврах.

[Милена Цветкович, художница]:
«Мы поняли, что естественный уклон местности и рельеф холма прекрасно сочетаются друг с другом. Вернее, они идеально подходят для создания чего-то вроде килима – очень мягкого, словно парящего в воздухе».

Команда сербских художников приехала из города Нови-Сад. В работе также помогали местные жители, включая фермеров, вооружившихся косами.

Сначала сделали разметку с помощью колышков и верёвок. Ведь некоторые пиктограммы растянулись на длину до 140 метров.

[Милош Вуянович, художник]:

«И тогда единственная надежда сориентироваться – это планировка. То есть надо создать план: сделать точный набросок и замеры. Потом нужно придерживаться этого плана».

Траву скашивали вручную несколько дней. Когда солнце её подсушило, пиктограммы проявились чётче.

Художники называют свой проект «новым пещерным искусством».

[Вуко Мартинович, художник]:
«Цивилизация переживает трудные времена – мы все это видим. Искусство также много десятилетий находится не в лучшем состоянии. Идея в том, чтобы вернуться к истоку. То есть в ту самую пещеру, где появились первые рисунки, которые и были настоящим искусством».

Гигантские пиктограммы на траве стали частью восьмого фестиваля Wild Beauty Art. Он проходит в расположенном неподалеку горном городке Жабляк и продлится до середины августа.

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