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В Южной Корее создали одежду, которая надевается сама

В Южной Корее создали одежду, которая надевается сама

Этот комбинезон надевается на человека сам за 10 секунд. Роботизированную одежду создали исследователи из Корейского передового..

Дата загрузки: 2026-07-21

В Южной Корее создали одежду, которая надевается сама

Этот комбинезон надевается на человека сам за 10 секунд. Роботизированную одежду создали исследователи из Корейского передового института науки и технологий овместно со Стэнфордским университетом.

В ткань встроен мягкий пневматический механизм, который при подаче воздуха расправляется и сам натягивает одежду на человека.

[Ким Нам Гюн, ведущий автор исследования]:
«Принцип работы такой: мягкий робот по мере расправления толкает край одежды вперёд, помогая надеть её на человека. Он выворачивает ткань наружу по мере движения и устойчиво следует вдоль тела».

По словам авторов, идея появилась благодаря обычной жизненной ситуации.

[Ким Нам Гюн, ведущий автор исследования]:
«Однажды я ехал на велосипеде, начался дождь, а за спиной был рюкзак. Обе руки были заняты, и я подумал, что было бы удобно, если бы дождевик надевался автоматически. Позже эта идея превратилась в совместный проект со Стэнфордом».

Разработчики считают, что технология может помочь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

Кроме того, её предлагают использовать там, где сотрудники регулярно надевают и снимают специальную одежду. Например, в медицинских учреждениях, чистых производственных помещениях и на предприятиях полупроводниковой промышленности.

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