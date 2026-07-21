Энди Бёрнэм прибыл на Даунинг-стрит в качестве нового премьера Великобритании

Энди Бёрнэм прибыл на Даунинг-стрит под громкие аплодисменты сторонников. Новый премьер Великобритании вместе с женой Мари-Франс..
Дата загрузки: 2026-07-21
Энди Бёрнэм прибыл на Даунинг-стрит под громкие аплодисменты сторонников. Новый премьер Великобритании вместе с женой Мари-Франс ван Хил выступил перед собравшимися.
Бёрнэм стал седьмым премьер-министром страны за последнее десятилетие. Перед приездом на Даунинг-стрит он встретился с королём Карлом III в Букингемском дворце. Монарх официально поручил ему сформировать новое правительство.
[Энди Бёрнэм, премьер-министр Великобритании]:
«Мы сделаем этот момент переломным для Великобритании, проведя крупнейшие реформы за последние 40 лет».
Смена власти произошла на фоне серьёзного давления на Кира Стармера. Его правительство столкнулось с падением популярности и внутренними разногласиями в Лейбористской партии. Сам Стармер в итоге подал в отставку.
[Кир Стармер, бывший премьер-министр Великобритании]:
«Я ухожу с достоинством. Я ухожу с улыбкой и горжусь всем, чего мы добились. Большое спасибо».
Бёрнэм также пообещал на этой неделе представить меры помощи в условиях высокой стоимости жизни. Позже в этом году он намерен обнародовать десятилетний план развития.
Новый премьер уже начал формировать правительство, назначив министров финансов, энергетики, иностранных и внутренних дел, здравоохранения и жилищного строительства.
С 2016 года Великобританией руководили семь премьер-министров: Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак, Кир Стармер и теперь Энди Бёрнэм. При этом Лиз Трасс пробыла на посту всего 49 дней. Это самый короткий срок для британского премьера в современной истории.
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