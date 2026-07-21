Южная Корея хочет добавить еще одно природное чудо в список ЮНЕСКО

Во время отлива вода в заливе Гарорим уходит на сотни метров, открывая бескрайние отмели с крабами,..

Во время отлива вода в заливе Гарорим уходит на сотни метров, открывая бескрайние отмели с крабами, моллюсками и десятками других морских обитателей.

Южная Корея добивается того, чтобы этот район включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это единственное место в стране, где пятнистых тюленей можно наблюдать прямо с берега. Здесь обитают более 800 видов морских организмов, включая редкие и исчезающие. Власти считают, что международный статус поможет сохранить эту экосистему.

[Ли Ван Соб, мэр города Сосан]:

«Залив Гарорим – это сокровищница природных ресурсов, которую считают одной из пяти крупнейших приливных отмелей мира. Это первый в Южной Корее национальный морской экологический парк. В 2016 году он стал первой в стране охраняемой морской территорией». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Для местных жителей залив – не только природный памятник, но и источник дохода. Здесь ведут промысел рыбаки, а во время отлива приезжают тысячи туристов, чтобы пройтись по морскому дну и собрать моллюсков.

[Пак Хён Гын, глава рыболовецкого кооператива]:

«Мы должны защищать море. Мы должны сохранять его чистым и беречь его. Я очень горжусь тем, что наш залив Гарорим будет признан во всём мире».

В 2021 году ЮНЕСКО уже включила в свой список четыре южнокорейские приливные отмели.

[Им Сон У, туристка]:

«Я уже бывала на других приливных отмелях, но мне кажется, что залив Гарорим – отличное место для таких прогулок. Здесь можно собрать много моллюсков. Я приехала сюда с семьёй, и мы прекрасно проводим время».

Окончательное решение примут на 48-й сессии Комитета Всемирного наследия, которая проходит в южнокорейском Пусане.

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